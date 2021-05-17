Об этом сообщила заместитель председателя провластной фракции Евгения Кравчук во время общения с журналистами 17 мая.

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Народный депутат отметила, что четвертую волну COVID-19 в Украине ждут осенью. По ее словам, до сих пор нет собственных разработок вакцины и ничего неизвестно по закупочным контрактам препаратов на следующий год.

Кроме этого, она поделилась инсайдерской информацией о том, что в компании Pfizer еще летом ожидали, когда Максим Степанов выйдет на контакт по поводу вакцины. В итоге налаживать связи пришлось президенту.

Обратите внимание! В Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не рекомендовали отправлять Максима Степанова в отставку. За то, чтобы министр ушел с должности, было только 7 голосов и сразу 7 – против.

Отставка Степанова: что известно

В Верховную Раду 14 мая поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке главы Минздрава.

В то же время глава "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что добровольно Максим Степанов уходить с должности не собирается. Однако его увольнение готовы поддержать 95 – 99% фракции.

Нардеп назвал одну из причин увольнения. По его словам, это менеджерские ошибки при организации процесса вакцинации, ведь Украина получила препараты позже, чем другие страны.

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