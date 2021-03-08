В "Слуге народа" подчеркнули, что увольнять с должности главу Минздрава Максима Степанова будет безответственно. Ведь министру таки удалось договориться о поставках в Украину 20 миллионов доз вакцины.

Об этом сообщил нардеп из "Слуги народа" Павел Фролов в эфире одного из украинских телеканалов. Именно Степанов, считает Фролов, закладывал стратегию вакцинации.

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Нардеп Фролов предлагает подождать с решением по Степанову

Министр напомнил нардеп, уже сообщил, что достигнута договоренность о поставках 20 миллионов доз вакцины от коронавируса. И по словам Степанова, каждый желающий украинец сможет прививаться от COVID-19 до конца года.

Поэтому давайте подождем, действительно, сейчас темпы (вакцинации – 24 канал) очень малы, но такие страны, как Япония, как Южная Корея начали, мне кажется, вакцинацию позже, чем Украина. И не все европейские страны еще не начали,

– заявил Фролов.

В "Голосе" говорят, что вопрос Степанова решают в ОП

Отметим, что ранее нардеп от "Голоса" Ольга Стефанищина сообщила, что вопрос отставки Степанова решают в Офисе Президента. Также парламентарий назвала отчет министра в Верховной Раде 5 марта "паркетным докладом".

Интересно! Сам министр слухи о своем увольнении объясняет тем, что он " неудобен для многих нардепов". По мнению спикера Владимира Разумкова, шансы Степанова остаться на должности – 50 на 50.