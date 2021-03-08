В "Слуге народа" считают, что увольнять Степанова – безответственный шаг
В "Слуге народа" подчеркнули, что увольнять с должности главу Минздрава Максима Степанова будет безответственно. Ведь министру таки удалось договориться о поставках в Украину 20 миллионов доз вакцины.
Источник:24 канал
Об этом сообщил нардеп из "Слуги народа" Павел Фролов в эфире одного из украинских телеканалов. Именно Степанов, считает Фролов, закладывал стратегию вакцинации.
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Нардеп Фролов предлагает подождать с решением по Степанову
Министр напомнил нардеп, уже сообщил, что достигнута договоренность о поставках 20 миллионов доз вакцины от коронавируса. И по словам Степанова, каждый желающий украинец сможет прививаться от COVID-19 до конца года.
Поэтому давайте подождем, действительно, сейчас темпы (вакцинации – 24 канал) очень малы, но такие страны, как Япония, как Южная Корея начали, мне кажется, вакцинацию позже, чем Украина. И не все европейские страны еще не начали,
– заявил Фролов.
В "Голосе" говорят, что вопрос Степанова решают в ОП
Отметим, что ранее нардеп от "Голоса" Ольга Стефанищина сообщила, что вопрос отставки Степанова решают в Офисе Президента. Также парламентарий назвала отчет министра в Верховной Раде 5 марта "паркетным докладом".
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