К таким выводам пришли нейробиологи из Калифорнийского и Тель-Авивского университетов. Они проанализировали активность коры мозга у пациентов с эпилепсией, в черепе которых стоят специальные имплантаты. Добровольцы слушали язык и музыку, когда спали и бодрствовали.

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Люди слышат во время сна

Ученые обнаружили стойкую реакцию на звук во время сна, которая в значительной степени походила на реакцию мозга во время бодрствования. Однако было одно ключевое отличие от бодрствования, а именно в уровне альфа-бета-волн. В результате люди не понимают, что слышат и не предполагают дальнейшего хода событий.

Нейроны всегда слышат окружающие звуки даже когда человек глубоко спит. Они похожи на музыкантов, играющих Моцарта. Каждый делает это точно и с необходимой громкостью. Но во сне нейронному оркестру не хватает дирижера,

– объяснил соавтор исследования Ицхак Фрид.

Какое значение это имеет

Он считает: результаты работы помогут понять, как обрабатывают информацию люди в бессознательном состоянии – в коме или под наркозом. Они также могут указывать на способы улучшения памяти во время сна с помощью слуховой стимуляции, когда мозг систематизирует информацию, полученную в течение дня.