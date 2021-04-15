В харьковском роддоме №2 умерли две роженицы, которые болели COVID-19. Женщинам было 25 и 31 год.

Об этом сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан. По ее словам обе женщины скончались 5 апреля.

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Что известно о смерти 31-летней женщины

Она лечилась от коронавируса в медучреждении месяц.

Светлана Горбунова-Рубан "Вы знаете, существует закон парности случаев. Видимо, он тут сработал. Потому что к нам поступила сначала одна женщина на 39-й неделе с диагнозом COVID. Вторые роды, у нее старшая девочка 5-летняя, насколько я знаю. Ее начали лечить от COVID, но, к сожалению, ее состояние было таким, что пришлось делать кесарево сечение".

Ребенок родился здоровым, его вес – 3,4 килограмма. Младенца уже выписали из больницы. Но состояние женщины было тяжелым, она умерла 5 апреля в 0:23 ночи от легочной недостаточности.

Что известно о смерти 25-летней женщины

25-летняя женщина находилась в роддоме 10 дней. Это были ее первые роды.

Если начинается легочная недостаточность у матери, у беременной женщины, то эта легочная недостаточность так же и у ребенка, находящегося у нее под сердцем. Поэтому было тоже принято решение делать кесарево сечение. И тоже родился здоровый ребенок (2700 г), которого тоже выписали домой 5 апреля. Утром отдали ребенка отцу, но, к сожалению, в тот же день в 18:25 эта женщина умерла,

– рассказала заместитель городского головы.

Женщина тоже умерла от легочной недостаточности.

Сейчас в медучреждении находятся 32 беременных и роженицы с подтвержденным коронавирусом, еще две пациентки ожидают результаты ПЦР-теста.

Ситуация с коронавирусом в Харькове