Соответствующее постановление Кабинет Министров принял 23 апреля. Документ предусматривает, в частности, порядок осуществления государственной компенсации. Также утвердили порядок использования средств, выделенных для этой компенсации.

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Осложнения после вакцинации: как государство будет компенсировать ущерб

В случае смерти родственникам умершего государство осуществит выплату в 750-кратном размере прожиточного минимума. Это более 1,7 миллиона гривен.

Если человек после вакцинации получит инвалидность I группы, ему выплатят прожиточный минимум в 400-кратном размере. Это 908 тысяч гривен.

Если же инвалидность будет II группы, выплатят в 350-кратном размере. Говорится о 794, 5 тысяч гривен. для лиц.

А для лиц с инвалидностью III группы выплаты будут осуществлять в 300-кратном размере. Это равно 681 тысяче гривен.

Обратите внимание! Всего на эти выплаты Министерству здравоохранения выделили 55 миллионов 920 тысяч гривен. С 1 января 2021 прожиточный минимум составляет 2 270 гривен.

Важный момент

Связана ли инвалидность с осложнениями после вакцинации, будут устанавливать на основании протокола расследования. Его будет проводить группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации.

В то же время государство ничего не будет выплачивать, если человек уже получил компенсацию по процедуре ВОЗ в рамках глобальной инициативы COVAX.

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Возможна смерть после вакцинации против COVID-19

В Украине уже зафиксировали как минимум 3 смерти после вакцинации. Сначала в Одесской области умерла военная. В Минздраве говорят, что она имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни. И именно это является главной причиной.

Через некоторое время в Черновцах умер второй вакцинированный. В Министерстве здравоохранения рассказали, что причиной смерти мог стать острый мозговой инсульт.

Третья трагедия произошла на Львовщине. По словам медиков, мужчина мог умереть из-за проблем с сердцем и сосудами.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения пока не подтвердила ни одной смерти в результате вакцинации против коронавируса. Правда, ученые изучают случаи образования тромбоза в результате вакцинации препаратом Covishield.

В Минздраве, в свою очередь, отмечают, что вакцинация против COVID-19 "не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин".