С начала вакцинации от COVID-19 был зафиксирован ряд побочных эффектов и даже летальных исходов после прививки. Чаще всего в этом контексте речь идет о вакцине американо-немецкого производства Pfizer / BioNTech. На днях, после получения первой ее дозы, в Норвегии умерло 29 человек.

Какие побочные эффекты вакцин зафиксированы, сколько людей умерло после прививки и как объясняют ситуацию специалисты – в материале сайта 24 канала.

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Что известно о смерти после вакцинации?

Различные страны сообщают о смерти десятков людей, которые недавно получили прививки против COVID-19. Речь идет преимущественно о лицах, которым более 75 лет, с серьезными заболеваниями. Рекордное число летальных случаев на днях зафиксировали в Норвегии – 29. Люди умерли вскоре после прививки препаратом от Pfizer / BioNTech.

Норвежские ученые уже сделали выводы относительно 13 смертей, еще 16 пока изучают. Известно, что все умершие – пожилые люди, которые имели серьезные основные расстройства. Некоторые из них были неизлечимо больными и им оставалось прожить месяцы, если не недели. Никаких необычных побочных реакций при этом зафиксировано не было, в частности таких, которые угрожают жизни.

Большинство из умерших чувствовали такие побочные эффекты вакцины:

тошнота и рвота;

лихорадка;

реакции в месте укола;

общее ухудшение состояния.

Всего, по состоянию на 18 января, в Норвегии одну дозу вакцины получили более 45 тысяч человек – прежде всего жители домов престарелых и люди из групп риска.

Эффективность вакцины от Pfizer / BioNTech во время клинических испытаний составляла 95% и оставалась неизменной даже для лиц, старше 75 лет. Это – двухкомпонентный препарат, который вводят дважды с интервалом не менее 21 дня. 11 декабря вакцина получила разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Компания намерена производить 2 миллиарда доз вакцины в год.

В Германии, где более 800 тыс. человек получили первую из двух доз вакцины Pfizer / BioNTech, зафиксировано по меньшей мере семь случаев смерти людей пожилого возраста вскоре после прививки. Однако и здесь основной причиной называют их серьезные заболевания. Как и смерть пациента из дома престарелых через 2 часа после вакцинации во Франции: нет признаков того, что этот летальный случай связан именно с вакциной.

По информации Bloomberg, аналогичные ситуации были зафиксированы и в других странах, но пока об этом нет детальных данных.

Другие побочные эффекты

Для начала, стоит отметить, что побочные эффекты после прививки являются нормой. Особенно, когда речь идет о ранних стадиях ее использования. Как правило, симптомы незначительны и быстро проходят, не причиняя вреда здоровью. И объясняется это тем, что все вакцины разработаны для подготовки нашего организма к борьбе с вирусом – создание этого иммунного ответа приводит к воспалению. Некоторые люди никаких побочных эффектов от прививки не чувствуют, однако воспаление может проявляться по-разному у каждого и в зависимости от самой вакцины.

Да, много людей, которые получили первую прививку против COVID-19 от Pfizer / BioNTech или Moderna, жаловались на непродолжительное повышение температуры, головную боль и боль в месте инъекции. Однако известно и о более серьезных осложнениях, которые, однако, являются скорее исключением.

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В Израиле у 13 человек прививки вызвали легкий паралич лица. У одного из провакцинированных онемение продолжалось около 28 часов, однако других побочных эффектов, в частности боли или лихорадки не было. Пока нет стопроцентных данных, связано ли это исключительно с прививкой.

В Мексике 32-летняя врач попала в реанимацию после прививки вакциной от Pfizer / BioNTech. У женщины появилась сыпь на коже, судороги и осложнилось дыхание. Ей поставили диагноз энцефаломиелит – воспаление головного и спинного мозга. Известно, что врач имела аллергию на несколько медицинских препаратов.

Во время испытаний вакцины не было зафиксировано ни одного случая, когда у добровольцев развивалось воспаление мозга или любые серьезные аллергические реакции. Однако важно, что к исследованиям Pfizer / BioNTech не допускали людей, страдающих аллергией.

Некоторые страны, в частности Великобритания, пока не рекомендуют делать прививки людям с аллергией – минимум у двух британцев также появилась аллергическая реакция после введения вакцины. В Израиле мужчина получил анафилактический шок через час после прививки – он раньше имел подобную реакцию на пенициллин.

В США, по состоянию на конец декабря, среди 1,9 миллиона провакцинированных обнаружили 21 случай анафилаксии (анафилактический шок), связанной с вакциной Pfizer / BioNTech. Из них 17 имели подтвержденную аллергию, а у семи анафилаксия была в анамнезе (о ней рассказали сами пациенты).

Девять человек имели серьезные побочные эффекты без летальных последствий и в Норвегии – аллергические реакции, сильный дискомфорт и высокая температура. Во Франции сообщили о четырех случаях тяжелых аллергических реакций и двух – нарушения сердечного ритма после прививки.



Из серьезных побочных эффектов самые распространенные – аллергические реакции / Фото Getty Images

В Нидерландах около 100 человек (из 47 000 провакцинированных) сообщили, что имели побочные эффекты после введения вакцины от Pfizer / BioNTech. В двух из них была сильная аллергическая реакция на препарат, которая сопровождалась, в частности, сыпью и отеком вокруг глаз. Сейчас они чувствуют себя хорошо.

Между тем в американском штате Калифорния высшие органы здравоохранения призывают временно приостановить использование партии вакцины от компании Moderna – после "большего, чем обычно" количества аллергических реакций. Да, в одной из клиник в течение суток зафиксировали около 10 таких случаев. Вакцины из этой партии (всего было около 330 тыс. доз) "отложат" до завершения расследования.

Помощь специалистов

Побочные эффекты указывают на то, что вакцина вызывает иммунный ответ, что хорошо. И для подавляющего большинства людей такая реакция будет вполне терпимой и приведет к развитию иммунной памяти, которая защищает от тяжелого COVID-19.

По словам врача-анестезиолога Бориса Бриля, после вакцинации против коронавируса у человека могут возникнуть такие побочные эффекты:

утомляемость;

покраснение и боль в месте введения препарата

температура до 39 градусов;

состояние, похожее на заболевание гриппом, в течение 1-2 суток.

Организм борется с "чужаками" с помощью различных механизмов, включающих выработку антител, высвобождение токсинов, убивающих микробы, и деление клеток для борьбы с инфекцией. Иногда это действительно может вызвать воспаление и отек тканей при серьезной аллергической реакции – анафилактического шока. Это – редкий, но возможный побочный эффект после прививки.

Именно поэтому эксперты рекомендуют, чтобы те, кто получил первую дозу вакцины, находились под наблюдением врачей в течение 15 минут после инъекции. Те, кто склонен к аллергии – вдвое дольше.

По последним данным CDC, для вакцины Pfizer / BioNTech, по состоянию на конец декабря, показатель аллергических реакций составляет 11,1 на миллион доз. Поэтому риск, связанный с вакциной, меньше, чем риск заболеть тяжелой формой COVID-19.



Риск серьезных побочных эффектов после вакцинации – низкий / Фото Getty Images

Сейчас все летальные случаи, наступившие в течение нескольких дней после прививки, тщательно изучаются. В случае с пожилыми людьми из Норвегии, пока нет доказательств прямой связи между их смертями и вакциной, которую получили люди. По данным Норвежского агентства по лекарственным средствам, еженедельно в домах престарелых и учреждениях длительного ухода страны умирают в среднем 400 человек. Однако нельзя исключать, что общие побочные реакции на препарат могут угрожать жизни тяжелобольных пациентов.

То, что в Норвегии зафиксировано рекордное количество летальных случаев, связывают и с тем, что программа вакцинации в стране сосредоточена в основном на жителях домов престарелых. В других государствах прививки делают прежде всего медицинским работникам. Кроме того, в Норвегии может быть настроена особенно быстрая система надзора и отчетности, которая эффективно отслеживает всех, кто был вакцинирован, и быстро сообщает о любых неблагоприятных последствиях.

В целом же, пока количество инцидентов, связанных с прививкой от COVID-19 тревоги в экспертных кругах не вызывает и, как отмечают специалисты, соответствует ожиданиям.

Поэтому безопасно ли делать прививки пожилым людям?

Ученые Норвежского института общественного здоровья пришли к выводу, что для тяжелобольных и пожилых людей даже относительно легкие побочные эффекты могут иметь серьезные последствия.

В частности, это связано и с тем, что сейчас не слишком много информации о влиянии прививки на эти категории лиц: в крупных клинических испытаниях вакцины от Pfizer / BioNTech участвовала ограниченное количество добровольцев, которым за 80. Средний возраст участников для утвержденных западных вакцин – около 50 лет.

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В Норвегии пожилых людей продолжат вакцинировать, но врачам рекомендуют дополнительно оценить состояние серьезно больных людей и вероятность его ухудшения. Оценка включает обсуждение рисков и преимуществ вакцинации с пациентами и их семьями, чтобы решить, стоит ли делать прививки.

В Финляндии же, например, рекомендуют не вакцинировать неизлечимо больных пациентов, чье активное лечение прекращено. Причиной является то, что такие побочные эффекты, как временная лихорадка, могут критически повлиять на их состояние.

Стоит отметить, что в недавней истории вакцин не наблюдается никаких тенденций, свидетельствующих о тяжелых последствиях для пожилых людей. В случае с вакциной от COVID-19, это еще продолжают исследовать для того, чтобы в будущем сделать ее максимально безопасной для всех категорий.