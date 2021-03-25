Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине в результате вакцинации не умер ни один человек. 2 летальных случая, которые были зафиксированы среди привитых людей, не связаны с использованием препарата.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Пока украинцев вакцинируют только одним препаратом – AstraZeneca (Covishield). Во время пресс-конференции Степанов отметил, что ни в одном регионе Украины не было зафиксировано смерти от вакцины.

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Максим Степанов “У нас не было смертей в регионах от вакцин. Ни одной. У нас были зафиксированы смерти людей, которые до того вакцинировались”.

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Смерть военнослужащей

Вечером 23 марта в пгт. Черноморское Одесской области умерла военнослужащая, которой до 21 марта сделали прививку против коронавируса. Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день из того же флакона вакцины было привито еще 9 человек и ни у одного из них не было неблагоприятных побочных последствий. Выводы судебно-медицинской экспертизы свидетельствуют, что причиной смерти женщины стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Смерть провизора

24 марта в Черновцах умер провизор аптеки, который вакцинировался против коронавируса 15 марта. По предварительной информации, мужчина скончался от острого мозгового инсульта. Также мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, в частности диабет и другие сопутствующие болезни. Кроме того, у него обнаружили коронавирус, которым он мог инфицироваться еще до прививки.

Расследования серьезных случаев неблагоприятных случаев после иммунизации должны проводить группы оперативного реагирования, которые созданы в каждом административном подразделении по здравоохранению в регионах.

Темпы вакцинации в Украине и побочные эффекты

Отметим, что с начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 155 587 человек. Из них 2 дозы препарата получил только 1 человек.

По состоянию на 25 марта в Украине зафиксировали 587 случаев побочных реакций после введения CОVID-вакцины. Все они были легкими, в основном это: головная боль, временное повышение температуры тела и усталость.