В Италии исключили связь между смертью учителя в Пьемонте и прививкой вакциной против коронавируса AstraZeneca. Кроме того, отметили, что не стоит спешить с прекращением вакцинации препаратом.

Власти призвали внимательно относиться к решениям о прекращении вакцинации AstraZeneca. Об этом заявил президент итальянского агентства по лекарственным средствам Джорджио Палу.

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Что говорит Палу

Чиновник отметил, что пока нет достоверных данных об опасности этой вакцины. Он добавил, что не обнаружили причинно-следственной связи между прививкой и смертью.

Перед тем, как принимать определенные решения, нужно быть очень осторожными. AstraZeneca не опасна,

– заметил Палу.

Смерть учителя: что известно

В городе Биелла 13 марта умер учитель. Перед тем он прививался от коронавируса вакциной AstraZeneca. После этого в Пьемонте заявили, что временно прекратят использование вакцины AstraZeneca.

Что этому предшествовало

Ранее 8 европейских стран – Норвегия, Эстония, Латвия, Австрия, Дания, Литва, Люксембург и Румыния — приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Они заявили, что зафиксировали случаи образования тромбов у пациентов после прививки.

Однако фармацевтическая компания AstraZeneca опровергла обвинения, ведь доказательств пока не обнаружили.

Обратите внимание! Украина тоже использует для прививок вакцину, которую производят по лицензии компании Oxford/AstraZeneca. Ее зарегистрировали в стране 22 февраля, а 24 февраля сделали первую прививку.