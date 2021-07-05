Смерть украинца после вакцинации: в Pfizer сделали заявление
Источник:Pfizer
Недавно в Виннице после вакцинации против коронавируса умер 47-летний мужчина. Произошло это через 2 часа после того, как ему сделали прививку. Компания-производитель вакцины Pfizer / BioNTech прокомментировала инцидент.
В компании отметили: еще не доказано, что смерть могла быть результатом вакцинации. Ведь 5 других людей, получившие такие же прививки, находились в удовлетворительном состоянии. Об этом говорится в заявлении Pfizer, которое распространили иностранные СМИ.
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Смерть после вакцинации в Украине: заявление Pfizer
В компании, в частности, выразили соболезнования семье умершего украинца. Заметили, что их мысли – сейчас вместе с его семьей.
Мы очень серьезно относимся к побочным эффектам, потенциально связанными с нашей вакциной от COVID-19. Мы отмечаем, что в этом случае причинно-следственная связь не установлена. Серьезные случаи со здоровьем и смерть могут быть не связаны с вакциной,
– заявили в Pfizer.
Там добавили, что сегодня более 400 миллионов людей во всем мире получили прививки их вакциной.
"Важно отметить, что серьезные побочные эффекты, не связанные с вакциной, к сожалению, могут возникать с такой же скоростью, как и среди населения в целом", – резюмировали в Pfizer.
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Коротко о смерти вакцинированного украинца
- Трагедия произошла 2 июля. В этот же день соответствующую информацию обнародовал Минздрав.
- По данным ведомства, мобильная бригада вакцинировала пациента в 13:45. В течение одного часа у него не было никаких симптомов или жалоб на самочувствие.
- Уже в 17:00 у мужчины появились жалобы на тошноту, потеря сознания. А в 18:02 медики констатировали его смерть.
- Председатель комиссии биобезопасности при СНБО Сергей Комиссаренко не считает, что смерть мужчины не связана с американским препаратом . Однако, по его словам, этот случай привлечет внимание мира.
- В то же время он подчеркнул: необходимо провести детальное обследование, а затем определить причину смерти.
- Комиссаренко добавил, что ранее после прививки препаратом AstraZeneca фиксировали "два случая тромбоза на миллион". В Pfizer, в свою очередь, "этот процент был еще ниже".