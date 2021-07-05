Смерть украинца после вакцинации: в Pfizer сделали заявление

Недавно в Виннице после вакцинации против коронавируса умер 47-летний мужчина. Произошло это через 2 часа после того, как ему сделали прививку. Компания-производитель вакцины Pfizer / BioNTech прокомментировала инцидент.

В компании отметили: еще не доказано, что смерть могла быть результатом вакцинации. Ведь 5 других людей, получившие такие же прививки, находились в удовлетворительном состоянии. Об этом говорится в заявлении Pfizer, которое распространили иностранные СМИ.

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В компании, в частности, выразили соболезнования семье умершего украинца. Заметили, что их мысли – сейчас вместе с его семьей.

Мы очень серьезно относимся к побочным эффектам, потенциально связанными с нашей вакциной от COVID-19. Мы отмечаем, что в этом случае причинно-следственная связь не установлена. Серьезные случаи со здоровьем и смерть могут быть не связаны с вакциной,

– заявили в Pfizer.

Там добавили, что сегодня более 400 миллионов людей во всем мире получили прививки их вакциной.

"Важно отметить, что серьезные побочные эффекты, не связанные с вакциной, к сожалению, могут возникать с такой же скоростью, как и среди населения в целом", – резюмировали в Pfizer.

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