Комиссия региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации проанализировала смерть женщины после прививки вакциной против коронавируса от компании Moderna. Причинно-следственной связи не выявлено.

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Об этом журналистам рассказал координатор вакцинации в Киеве и глава комиссии Василий Животенюк.

Согласно анализам и представленной медицинской документации, причинно-следственной связи с вакциной там нет. Женщина заболела коронавирусом, и у нее был сахарный диабет, ожирение второй степени. Если анализировать анализы, то у нее процесс не менее 14 дней,

– заявил Животенюк.

Что известно о смерти женщины: хронология событий

Источник: УНИАН

5 августа 50-летняя киевлянка получила первую прививку препаратом от компании Moderna. На следующий день у нее появились боли в руке, а температура тела поднялась до 37,2.

На следующий день у нее появились рвота, была незначительная лихорадка и слабость. 8 августа добавилась еще и вялость.

9 августа в больной началась одышка. Родные вызвали скорую, в больницу киевлянка попала в очень тяжелом состоянии. Женщину сразу перевели в отделение анестезиологии и интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы №4.

Там ей сделали тест на коронавирус, который оказался положительным.

К сожалению, на следующий день пациентка умерла.

Что могло стать причиной смерти

Глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко считает, что женщина уже была инфицирована коронавирусом на момент вакцинации и умерла от осложнений болезни.