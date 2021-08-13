Смерть украинки после вакцины Moderna: обнародовали выводы экспертизы
Источник:"Страна"
Смерть женщины не связана с вакцинацией. Об этом свидетельствуют анализы, которые представлены в медицинской документации.
Комиссия региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации проанализировала смерть женщины после прививки вакциной против коронавируса от компании Moderna. Причинно-следственной связи не выявлено.
К теме Украинка умерла от COVID-19 после прививки первой дозой вакцины Moderna
Об этом журналистам рассказал координатор вакцинации в Киеве и глава комиссии Василий Животенюк.
Согласно анализам и представленной медицинской документации, причинно-следственной связи с вакциной там нет. Женщина заболела коронавирусом, и у нее был сахарный диабет, ожирение второй степени. Если анализировать анализы, то у нее процесс не менее 14 дней,
– заявил Животенюк.
Что известно о смерти женщины: хронология событий
Источник: УНИАН
- 5 августа 50-летняя киевлянка получила первую прививку препаратом от компании Moderna. На следующий день у нее появились боли в руке, а температура тела поднялась до 37,2.
- На следующий день у нее появились рвота, была незначительная лихорадка и слабость. 8 августа добавилась еще и вялость.
- 9 августа в больной началась одышка. Родные вызвали скорую, в больницу киевлянка попала в очень тяжелом состоянии. Женщину сразу перевели в отделение анестезиологии и интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы №4.
- Там ей сделали тест на коронавирус, который оказался положительным.
- К сожалению, на следующий день пациентка умерла.
Что могло стать причиной смерти
Глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко считает, что женщина уже была инфицирована коронавирусом на момент вакцинации и умерла от осложнений болезни.