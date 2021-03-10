В Австрии приостановили использование партии вакцины AstraZeneca из-за смерти женщины вскоре после прививки. Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что пока нет оснований предполагать, что именно вакцинация привела к летальному исходу.

Об этом Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило в заявлении, обнародованном 10 марта.

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После вакцинации от COVID-19 умер человек

Национальное управление здравоохранения Австрии приостановило использование партии вакцины AstraZeneca после того, как через 10 дней после прививки умерла женщина. У нее диагностировали тяжелые нарушения процесса свертывания крови.

Кроме того, с тромбоэмболией легочной артерии госпитализировали еще одну вакцинированную женщину. К счастью, вторая пациентка выздоравливает.

Как ситуацию комментирует регулятор

Пока нет никаких признаков того, что вакцинация вызвала эти состояния, которые не указаны как побочные эффекты этой вакцины,

– говорится в заявлении.

Хотя на этом этапе такой побочный эффект считается маловероятным, однако качество партии все же проверяют.

Справка. Партию ABV5300 доставили в 17 стран ЕС. Она насчитывает 1 миллион доз вакцины от коронавируса. Некоторые страны ЕС приостановили введение препарата из этой партии в качестве меры пресечения.



Сравнение вакцин против коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала