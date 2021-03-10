Смерть вакцинированной женщины в Австрии: регулятор ЕС выступил с заявлением
В Австрии приостановили использование партии вакцины AstraZeneca из-за смерти женщины вскоре после прививки. Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что пока нет оснований предполагать, что именно вакцинация привела к летальному исходу.
Источник:ЕМА
Об этом Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило в заявлении, обнародованном 10 марта.
Читайте также Эстония приостановила использование вакцины AstraZeneca
После вакцинации от COVID-19 умер человек
Национальное управление здравоохранения Австрии приостановило использование партии вакцины AstraZeneca после того, как через 10 дней после прививки умерла женщина. У нее диагностировали тяжелые нарушения процесса свертывания крови.
Кроме того, с тромбоэмболией легочной артерии госпитализировали еще одну вакцинированную женщину. К счастью, вторая пациентка выздоравливает.
Как ситуацию комментирует регулятор
Пока нет никаких признаков того, что вакцинация вызвала эти состояния, которые не указаны как побочные эффекты этой вакцины,
– говорится в заявлении.
Хотя на этом этапе такой побочный эффект считается маловероятным, однако качество партии все же проверяют.
Сравнение вакцин против коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала
Поделиться новостью