До Всесвітнього дня боротьби проти раку в Національному музеї "Київська картинна галерея" пройшла "Смертельно красива виставка", яка була анонсована як художня експозиція. Однак згодом виявилося, що це проєкт, що присвячений проблемі раку легені в Україні.

Рак легені це одне з найпоширеніших онкологічних захворювань з високою смертністю, яке в Україні забирає понад 9000 людей на рік.

Читайте також Чому люди хворіють на рак: 11 сміливих питань до онколога

На жаль, 70% із хворих людей потрапляють до лікаря вже на пізніх стадіях захворювання. 61-річна киянка Тетяна Клименко стала авторкою проєкту у столиці України. Рік тому жінці діагностували аденокарциному лівої легені. Лікарі змогли побороти захворювання, завдяки тому, що виявили його на першій стадії.



"Смертельно красива виставка" / Фото: пресслужба, 24 канал

За кілька днів до виставки художниця Олександра Ковальова написала, що подібної виставки в Україні ще не було.

"Авторка робіт Тетяна Клименко працює в особливому стилі, що певним чином гіпнозує. Це виставка про життя, смерть і красу. І про страх, який можна передати лише кольором. Лише три дні. Не пропустіть", – наголосила Ковальова.

Під час презентації виставки організатори представили великі кольорові полотна, які спершу здалися роботами сучасного мистецтва. Однак згодом з’явилися панелі з описом проєкту і біографією авторки. Так, на полотнах – збільшені у сто разів фотознімки з гістологічного дослідження.



"Смертельно красива виставка" / Фото: пресслужба, 24 канал

Тетяна — не художниця, а те, що ви бачите на стінах, — не її роботи. Цей проєкт називається "Смертельно красива виставка", адже перед вами збільшені у сто разів фотознімки з гістологічного дослідження. Пофарбовані клітини легені Тетяни, ураженої раком. У такий спосіб ми вирішили привернути увагу до теми, яка не є обговорюваною, до важливості вчасної діагностики, яка може врятувати життя,

— заявила кураторка "Смертельно красивої виставки" Катя Тейлор.

Тетяна Клименко розповіла, що захворіла на бронхіт і звернулася до лікаря. Діагностика швидко встановила, що це значно серйозніша недуга.

Мені зробили операцію, і вже за кілька днів я повернулась до звичного життя. Не знаю, як би все склалось, якби ніхто не знайшов маленьку пляму, яку ви зараз бачите у сторазовому збільшенні. Страшно усвідомлювати, що моя історія ― рідкість. Від вчасної діагностики та хороших шансів на життя людину відділяє один візит до лікаря,

– зазначила авторка.