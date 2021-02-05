Ко Всемирному дню борьбы против рака в Национальном музее "Киевская картинная галерея" прошла "Смертельно красивая выставка", которая была анонсирована как художественная экспозиция. Однако впоследствии оказалось, что это проект, посвященный проблеме рака легкого в Украине.

Рак легкого это одно из самых распространенных онкологических заболеваний с высокой смертностью, которое в Украине забирает более 9 тысяч человек в год.

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К сожалению, 70% из больных людей попадают к врачу уже на поздних стадиях заболевания. 61-летняя киевлянка Татьяна Клименко стала автором проекта в столице Украины. Год назад женщине диагностировали аденокарциному левого легкого. Врачи смогли побороть заболевание благодаря тому, что обнаружили его на первой стадии.



"Смертельно красивая выставка" / Фото: пресс-служба, 24 канал

За несколько дней до выставки художница Александра Ковалева написала, что подобной выставки в Украине еще не было.

"Автор работ Татьяна Клименко работает в особом стиле, определенным образом гипнотизирует. Это выставка о жизни, смерти и красоте. И о страхе, который можно передать только цветом. Только три дня. Не пропустите", – отметила Ковалева.

Во время презентации выставки организаторы представили большие цветные полотна, которые сначала показались работами современного искусства. Однако впоследствии появились панели с описанием проекта и биографией автора. Так, на полотнах – увеличенные в сто раз фотоснимки с гистологического исследования.



"Смертельно красивая выставка" / Фото: пресс-служба, 24 канал

Татьяна – не художница, а то, что вы видите на стенах – не ее работы. Этот проект называется "Смертельно красивая выставка", ведь перед вами увеличенные в сто раз фотоснимки с гистологического исследования. Окрашенные клетки легкого Татьяны, пораженного раком. Таким образом мы решили привлечь внимание к теме, которая не является обсуждаемой, к важности своевременной диагностики, которая может спасти жизнь,

– заявила куратор "Смертельно красивой выставки" Катя Тейлор.

Татьяна Клименко рассказала, что заболела бронхитом и обратилась к врачу. Диагностика быстро установила, что это значительно более серьезная болезнь.

Мне сделали операцию, и уже через несколько дней я вернулась к привычной жизни. Не знаю, как бы все сложилось, если бы никто не нашел маленькое пятно, которую вы сейчас видите в стократном увеличении. Страшно осознавать, что моя история – редкость. От своевременной диагностики и хороших шансов на жизнь человека отделяет один визит к врачу,

– отметила автор.