Смертельное отравление: почему не стоит есть вяленую и сушеную рыбу
Источник:ЦОЗ
В Центре общественного здоровья напомнили, что летом спрос на вяленую и сушеную рыбу растет, а вместе с тем растут случаи отравлений этим продуктом, в том числе и летальные.
Вяленая и сушеная рыба может вызвать ботулизм
Ботулизм – это пищевое отравление, которое может привести к тяжелым последствиям. Его возбудителем является ботулотоксин, который размножается без кислорода при неправильных условиях хранения или при неправильной транспортировке продуктов.
К теме В кишечнике человека обнаружили десятки тысяч неизвестных науке вирусов
Именно вяленая и сушеная рыба очень часто является средой для размножения токсинов, и вот почему:
- она не проходит термическую обработку, а ботулотоксин погибает только при кипячении в течение 10 – 15 минут;
- такая рыба может быть заражена в естественных условиях (источником инфекции является песок или речной ил);
- соление рыбы могло состояться уже после образования токсина – соль не убивает токсин, а только подавляет размножение инфекции;
- некачественные условия хранения или транспортировки: длительное хранение раненой рыбы на грунте, перевозка навалом, без тары – это все увеличивает риски образования токсинов.
Причины ботулизма / Инфографика ЦОЗ
- нарушение близкого зрения: вы не можете читать текст, но хорошо видите предметы;
- сильно выраженная сухость во рту;
- трудно говорить (голос становится тихим, гнусавым или пропадает);
- повышенная утомляемость, мышечная слабость;
- головокружение;
- кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), а затем – стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор);
- поражение мышц шеи и конечностей.
Симптомы ботулизма / Инфографика ЦОЗ
К слову, в этом году Украина впервые на национальном уровне закупит сыворотки, среди которых сыворотка против ботулизма.