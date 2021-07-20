Смертельное отравление: почему не стоит есть вяленую и сушеную рыбу

В Центре общественного здоровья напомнили, что летом спрос на вяленую и сушеную рыбу растет, а вместе с тем растут случаи отравлений этим продуктом, в том числе и летальные.

Вяленая и сушеная рыба может вызвать ботулизм

Ботулизм – это пищевое отравление, которое может привести к тяжелым последствиям. Его возбудителем является ботулотоксин, который размножается без кислорода при неправильных условиях хранения или при неправильной транспортировке продуктов.

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Именно вяленая и сушеная рыба очень часто является средой для размножения токсинов, и вот почему:

она не проходит термическую обработку, а ботулотоксин погибает только при кипячении в течение 10 – 15 минут;

такая рыба может быть заражена в естественных условиях (источником инфекции является песок или речной ил);

соление рыбы могло состояться уже после образования токсина – соль не убивает токсин, а только подавляет размножение инфекции;

некачественные условия хранения или транспортировки: длительное хранение раненой рыбы на грунте, перевозка навалом, без тары – это все увеличивает риски образования токсинов.



Причины ботулизма / Инфографика ЦОЗ

Ботулизм – симптомы нарушение близкого зрения: вы не можете читать текст, но хорошо видите предметы;

сильно выраженная сухость во рту;

трудно говорить (голос становится тихим, гнусавым или пропадает);

повышенная утомляемость, мышечная слабость;

головокружение;

кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), а затем – стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор);

поражение мышц шеи и конечностей.

При малейшем подозрении на ботулизм немедленно обратитесь к врачу. Госпитализация обязательна независимо от тяжести болезни.



Симптомы ботулизма / Инфографика ЦОЗ

К слову, в этом году Украина впервые на национальном уровне закупит сыворотки, среди которых сыворотка против ботулизма.