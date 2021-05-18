Держстат опублікував дані про те, скільки українців народилося та померло від початку 2021 року, скільки наразі загалом проживає в Україні.
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Основні демографічні показники за перші 3 місяці 2021 року
- Від початку 2021 року і до кінця березня в Україні померли 174 050 людей.
Це на 24 986 смертей більше, ніж за січень – березень 2020 року (тоді було 149 064). У березні померли 64 938 осіб, за аналогічний період 2020 року – 48 326.
- За перші 3 місяці поточного року в Україні народилися 67 514 людей (минулого року – 70 494).
Міграційний приріст становив 6 142 людей (у 2020 році – 6 773).
Основні демографічні показники за січень – березень 2021 року / Дані Держстату
- За оцінкою статистичного відомства, станом на 1 квітня чисельність населення становила 41 487 960 осіб.
- З початку 2021 року населення України скоротилося на 100 394 людей (зокрема, за березень – на 39 245).
Чисельність населення України / Дані Держстату
Скільки українців померло у 2020 році
- За даними Держстату, за 2020 рік в Україні померли 616 835 людей. Це на 35 721 смерть більше, ніж за січень – грудень 2019 року, (581 114 осіб).
- Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2021 року становила 41 588 354 людей. За 2020 рік населення України скоротилося на 314 062 осіб.
- За офіційною інформацією, у 2020 році від COVID-19 померли 20 709 українців.