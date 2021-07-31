Смертность 35%: ученые допустили появление нового опасного штамма COVID-19

Британские ученые описали возможные сценарии мутации коронавируса. Они пришли к выводу, что может появиться новый вид с потенциальной смертностью 35%.

Об этом говорится в докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании. Новый вариант коронавируса, по их словам, будет приводить к большему количеству случаев тяжелого заболевания и более высокой смертности среди инфицированных.

Внимание По меньшей мере у 40% украинцев есть антитела к COVID-19, – ЦОС

Это лишь один из сценариев ученых, но считают его "реально возможным". Как они подчеркнули, что уровень смертности у этого штамма может быть схож с показателями других зоонозных коронавирусов, таких как SARS-CoV (смертность около 10%) или MERS-CoV (смертность около 35%)".

Как этого избежать

. SARS-CoV вызывает атипичную пневмонию, MERS-CoV – так называемый верблюжий грипп.

По словам экспертов, избежать этого сценария можно, если вводить дополнительные дозы вакцины. А также, если свести к минимуму риск передачи коронавируса и ввоза новых вариантов из-за рубежа.



Профилактика коронавируса / Инфографика 24 канала

Другой сценарий ученых

Другим возможным сценарием ученые назвали появление штаммов, которые будут устойчивы к препаратам и вакцинам против коронавируса.