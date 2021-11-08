Министр здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, что на прошлой неделе количество инфицированных за сутки достигало 27 тысяч. Он отметил, что среди них лишь 4% вакцинированных людей. Госпитализации требуют только 3 – 5% привитых.

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Поэтому Ляшко в очередной раз призвал всех людей старше 18 лет пойти и привиться.

Ситуация стабилизируется

По словам Ляшко, впервые за последние 10 недель количество госпитализированных уменьшилось.

Это позитивный сигнал, что мы можем выйти на стабилизацию,

– подчеркнул политик.

Несмотря на это, Ляшко отметил, что стабилизация идет на высоких цифрах.

Смертность еще будет догонять

Однако смертность, как сказал министр, еще "будет догонять" по количеству случаев. Будут регистрировать высокие цифры, это общемировая тенденция.

Ляшко пояснил, что в статистику смертности попадают не только случаи, которые произошли вследствие коронавируса. Туда добавляют все летальные исходы среди инфицированных. Например, когда случился инфаркт или инсульт. Это устанавливают экспертизы.

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