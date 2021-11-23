В ведомстве также считают, что сейчас ситуация очень серьезная. Более того, вполне вероятно, что к весне 2022 года в этом регионе общее количество смертей превысит 2 миллиона.
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Почему количество новых больных растет
Так, по данным ВОЗ, тремя факторами, способствующими росту числа случаев коронавируса, являются:
- Дельта-штамм;
- ослабление карантинных мероприятий;
- большинство европейского населения, которое остается невакцинированным.
Сегодня ситуация с COVID-19 в Европе и Центральной Азии очень серьезная. Нас ждет суровая зима, но мы не должны оставаться без надежды, потому что все мы – правительства, органы здравоохранения, отдельные лица – можем принять решительные меры для стабилизации пандемии,
– сказал региональный директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
"Реальная угроза"
Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены темпами распространения коронавируса в 53 странах Европы. Прогнозы показывают, что они могут столкнуться с еще 700 тысячами смертей от пандемии коронавируса к следующей весне, что превысит в общей сложности 2 миллиона.
Клюге отметил, что каждая страна Европейского региона ВОЗ сталкивается или уже столкнулась "с реальной угрозой возрождения COVID-19".
Коронавирус в мире
Источник: Университет Хопкинса
- По состоянию на утро 23 марта в мире зафиксировали свыше 258 миллионов больных коронавирусом и больше чем 5 миллионов смертей среди пациентов.
- С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 47,8 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Россия, Германия, Турция и Украина.