В ведомстве также считают, что сейчас ситуация очень серьезная. Более того, вполне вероятно, что к весне 2022 года в этом регионе общее количество смертей превысит 2 миллиона.

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Так, по данным ВОЗ, тремя факторами, способствующими росту числа случаев коронавируса, являются:

Дельта-штамм;

ослабление карантинных мероприятий;

большинство европейского населения, которое остается невакцинированным.

Сегодня ситуация с COVID-19 в Европе и Центральной Азии очень серьезная. Нас ждет суровая зима, но мы не должны оставаться без надежды, потому что все мы – правительства, органы здравоохранения, отдельные лица – можем принять решительные меры для стабилизации пандемии,

– сказал региональный директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Реальная угроза"

Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены темпами распространения коронавируса в 53 странах Европы. Прогнозы показывают, что они могут столкнуться с еще 700 тысячами смертей от пандемии коронавируса к следующей весне, что превысит в общей сложности 2 миллиона.

Клюге отметил, что каждая страна Европейского региона ВОЗ сталкивается или уже столкнулась "с реальной угрозой возрождения COVID-19".

Коронавирус в мире

Источник: Университет Хопкинса