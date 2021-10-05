Согласно данным правительства, за прошедшие сутки в стране умерли 895 человек. Это рекордное количество с начала пандемии.

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Общее количество смертей от COVID-19 в стране выросло до 211 696 – это самый высокий показатель в Европе.

В Москве за последние несколько недель резко возросло количество заболеваний и госпитализаций. Сейчас в столице России все новые случаи коронавируса являются вариантом Дельта.

Темпы вакцинации слишком низкие

Между тем россияне не слишком спешат вакцинироваться. Независимый опрос показывает, что более половины граждан не планируют делать прививки против коронавируса. По состоянию на утро 5 октября в стране было вакцинировано только 29% населения.

Заметим, что в России доступны COVID-вакцины только местного производства: "Спутник-V" и "EpiVacCorona". Регуляторные органы страны не признают и не регистрируют импортные препараты, поэтому они запрещены для использования даже в частных клиниках.

Заболеваемость коронавирусом в России: Росстат и Оперштаб дают разные данные

Источник: Стопкоронавирус.рф