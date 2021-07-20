Кроме этого, в стране изменилась тенденция заболеваемости коронавирусом. На тяжелое течение инфекции начали болеть дети и молодые люди.

К теме Почему нельзя пропускать вторую дозу COVID-вакцины: результаты эксперимента

Текущую эпидемическую ситуацию в Украине проанализировали специалисты Национальной академии наук Украины.

Отметим также рост наблюдаемой летальности до нового годового максимума с локальным превышением отметки в 4% для дат около 1 июля 2021 года,

– говорится в сообщении.

Уменьшился и возраст у новых инфицированных коронавирусом и их госпитализаций. Такая тенденция началась еще на прошлой неделе.

Такое уменьшение произошло путем роста не только доли детей среди новых случаев заболевания и госпитализаций, но и доли людей в возрасте 18 – 34 года включительно,

– заявили в НАН.

Ученые объяснили, что территориально такой рост в той или иной степени проявляется во всех группах регионов. Но больше всего "Столичном регионе", а также, но несколько меньше, на "Западе" и "Юге".

Заболеваемость коронавирусом в Украине: основное

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 598 новых больных COVID-19. За этот же период в больницы госпитализировали 279 человек. Побороть недуг удалось 540 украинцам. К сожалению, умерли еще 25 пациентов.

За все время пандемии в Украине:

обнаружили – 2 245 275 инфицированных;

выздоровели – 2 181 925 украинцев;

умерли – 52 756 больных;



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала