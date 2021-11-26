Европейская комиссия опубликовала статистику, согласно которой смертность от COVID-19 является самой высокой в ​​странах с низким уровнем вакцинации.

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Количество смертей кое-где в десятки раз выше там, где не хотят делать прививки,

– говорится в отчете.

Данные показывают, что вакцинированные люди реже попадают в больницу из-за COVID-19. Вакцинация защищает от тяжелого течения COVID-19.

Чем выше уровень вакцинации в стране, тем ниже уровень смертности

Так, согласно данным Еврокомиссии, Мальта имеет одни из самых высоких показателей вакцинации и низкий уровень смертности.

92% взрослого населения полностью вакцинированы. Страна единственная, где уровень смертности на миллион населения за последние 14 дней нулевой.

Мальту опережает только Ирландия, у которой уровень вакцинации 93%.

Наименьший уровень охвата вакцинации демонстрирует Болгария, где вакцинировано всего 29% населения. Соответственно, в Болгарии самое большое количество смертей по сравнению с населением – 325 смертей на миллион человек.



Статистика по уровню вакцинации и количеству смертей на 1 миллион в ЕС / Инфографика Еврокомиссия