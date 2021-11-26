Смертность от COVID-19 зависит от уровня вакцинации в стране: отчет ЕС

26 ноября 2021 , 20:32
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Источник:

Еврокомиссия

То, что вакцинированные болеют COVID-19 – нормально, это не означает, что вакцины неэффективны. Ни одна из вакцин против COVID-19 не предоставляет 100% защиты от инфицирования, однако все они значительно уменьшают риски осложнений и госпитализации в случае болезни.

Европейская комиссия опубликовала статистику, согласно которой смертность от COVID-19 является самой высокой в ​​странах с низким уровнем вакцинации.

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Количество смертей кое-где в десятки раз выше там, где не хотят делать прививки,
– говорится в отчете.

Данные показывают, что вакцинированные люди реже попадают в больницу из-за COVID-19. Вакцинация защищает от тяжелого течения COVID-19.

Чем выше уровень вакцинации в стране, тем ниже уровень смертности

Так, согласно данным Еврокомиссии, Мальта имеет одни из самых высоких показателей вакцинации и низкий уровень смертности.

92% взрослого населения полностью вакцинированы. Страна единственная, где уровень смертности на миллион населения за последние 14 дней нулевой.

Мальту опережает только Ирландия, у которой уровень вакцинации 93%.

Наименьший уровень охвата вакцинации демонстрирует Болгария, где вакцинировано всего 29% населения. Соответственно, в Болгарии самое большое количество смертей по сравнению с населением – 325 смертей на миллион человек.


Статистика по уровню вакцинации и количеству смертей на 1 миллион в ЕС / Инфографика Еврокомиссия

Какова ситуация с распространением коронавируса в мире? 

По данным Университета Хопкинса, по состоянию на 26 ноября в мире выявили более 260 миллионов больных коронавирусом и более 5,1 миллиона смертей среди пациентов. С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США – более 48 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней составляют: Великобритания, Германия, Россия, Турция и Украина.
Автор: Анастасія Лукашевська