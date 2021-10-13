Смертность от COVID в мире на самом низком уровне почти за год, – ВОЗ

Смертность от коронавируса в мире начинает снижаться. Но все же уровни остаются достаточно высокими.

Согласно официальной статистике, каждую неделю от коронавируса умирают около 50 тысяч больных. Но в ВОЗ отметили, что реальное число на самом деле выше.

К теме В Украине количество смертей от COVID-19 может достичь 92 тысяч к концу года, – KSE

Тедрос Аданом Гебреисус “Количество еженедельно регистрируемых смертей от COVID-19 продолжает снижаться и сейчас находится на самом низком уровне почти за год. Но это все еще неприемлемо высокий уровень – почти 50 000 смертей в неделю, а реальное число, безусловно, выше".

Генеральный директор ВОЗ отметил, что смертность от коронавируса снижается во всех регионах, кроме Европы, где несколько стран столкнулись с новой COVID-волной.

Среди каких групп самая высокая смертность

По словам Гебреисуса, самая высокая смертность в странах и группах населения с наименьшим доступом к вакцинам. Так, 56 стран, которых фактически исключили из глобального рынка вакцин, не смогли достичь цели вакцинации 10% своего населения до конца сентября. Большинство таких стран в Африке.

Распространение коронавируса в мире: основное

Источник: Университет Хопкинса