Ее ожидают уже в 2022 году. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко на брифинге 7 декабря.

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Смертность будет снижаться

По его словам, до конца года ожидается продолжение снижения смертности по всем сценариям.

И уже со следующего (2022 – 24 канал) года мы ожидаем риск повторной вспышки, особенно учитывая внешнюю угрозу европейских стран, где мы видим тренд перебрасывания вспышки в те страны, в которых заболеваемость росла меньше.

– отметил Ганиченко.

Наибольший риск повторной вспышки, по оценкам KSE, прогнозируется именно на начало 2022 года.

Внимание! Ранее Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине новая волна COVID-19 может начаться с конца января по конец марта 2022 года.

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