Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что ситуацию в ОРДЛО можно назвать медицинским геноцидом. На оккупированной Россией части Донбасса самая высокая смертность в мире.

Во время форума "Украина 30" министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал о статистике летальности от коронавируса на оккупированном Донбассе.

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Украинская сторона собирает все данные о ситуации с COVID-19 в ОРДЛО.

Но даже с той статистики, которую я могу дать, она же обнародована самими оккупационными администрациями, видно следующее. Уровень летальности от COVID в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире,

– сообщил Резников.

Данные оккупационных администраций Донецка и Луганска:

На оккупированной части Донецкой области смертность от COVID составляет 8,6%. Это в четыре раза выше, чем на свободной территории Донецкой области и в среднем по Украине.

Зато в ноябре-декабре летальность в этом регионе вообще была 11%, то есть умирал каждый 9 пациент с коронавирусом.

На оккупированной части Луганской области летальность составляет 8,7%. У людей нет возможности получить медицинскую помощь, недостаточно проводят тестирований, а оккупанты блокируют КПВВ.

Это можно назвать медицинским геноцидом. Это настоящей захват заложников, без преувеличения,

– заявил Резников.