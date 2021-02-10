Смертность от коронавируса в ОРДЛО выше, чем где-либо в мире, – Резников
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что ситуацию в ОРДЛО можно назвать медицинским геноцидом. На оккупированной Россией части Донбасса самая высокая смертность в мире.
Источник:Всеукраинский Форум "Украина 30"
Во время форума "Украина 30" министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал о статистике летальности от коронавируса на оккупированном Донбассе.
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Но даже с той статистики, которую я могу дать, она же обнародована самими оккупационными администрациями, видно следующее. Уровень летальности от COVID в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире,
– сообщил Резников.
Данные оккупационных администраций Донецка и Луганска:
- На оккупированной части Донецкой области смертность от COVID составляет 8,6%. Это в четыре раза выше, чем на свободной территории Донецкой области и в среднем по Украине.
- Зато в ноябре-декабре летальность в этом регионе вообще была 11%, то есть умирал каждый 9 пациент с коронавирусом.
- На оккупированной части Луганской области летальность составляет 8,7%. У людей нет возможности получить медицинскую помощь, недостаточно проводят тестирований, а оккупанты блокируют КПВВ.
Это можно назвать медицинским геноцидом. Это настоящей захват заложников, без преувеличения,
– заявил Резников.
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