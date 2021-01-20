По официальной информации, от COVID-19 умерли 14 534 украинца, в частности 655 умершим не диагностировали COVID-19. В ноябре коронавирус стал причиной смерти 6 184 человек.

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-ноябрь. В общем за первые 11 месяцев 2020 года умерли 549 172 человека (в том числе в ноябре умерли 63 438 человек).

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Обратите внимание! Впервые с начала года COVID-19 обошел среди причин смертности грипп и пневмонию.

Заболевания, от которых умерли украинцы

Грипп и пневмония стали причиной смерти 9 062 человек (в ноябре – 4 242).

За январь-ноябрь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 6 295 человек, среди них туберкулез – 2 649, от СПИДа умерли 2 664 украинцев.

Злокачественные новообразования стали причиной смерти 70 675 граждан.

Наиболее частая причина смерти – болезни системы кровообращения: умерли 365 515 человек, в том числе от ишемической болезни сердца – 254 664 человек.

Между тем 25 367 украинцев погибли в результате внешних причин.

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Наиболее частые внешние причины смерти: