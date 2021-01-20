Смертность от коронавируса в полтора раза выше смертности от гриппа и пневмонии, – госстат
По официальной информации, от COVID-19 умерли 14 534 украинца, в частности 655 умершим не диагностировали COVID-19. В ноябре коронавирус стал причиной смерти 6 184 человек.
Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-ноябрь. В общем за первые 11 месяцев 2020 года умерли 549 172 человека (в том числе в ноябре умерли 63 438 человек).
К теме Больных становится больше, страх исчезает: все меньше украинцев боятся COVID-19, – опрос
Заболевания, от которых умерли украинцы
- Грипп и пневмония стали причиной смерти 9 062 человек (в ноябре – 4 242).
- За январь-ноябрь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 6 295 человек, среди них туберкулез – 2 649, от СПИДа умерли 2 664 украинцев.
- Злокачественные новообразования стали причиной смерти 70 675 граждан.
- Наиболее частая причина смерти – болезни системы кровообращения: умерли 365 515 человек, в том числе от ишемической болезни сердца – 254 664 человек.
Между тем 25 367 украинцев погибли в результате внешних причин.
Интересно Почему почти все действия Минздрава в 2020 году были провальными
Наиболее частые внешние причины смерти:
- несчастные случаи – 3 569 граждан;
- утопление – 1 400;
- гибель на пожаре – 976;
- случайное отравление (кроме алкоголя) – 1 404;
- отравление алкоголем – 1 862;
- самоубийства – 5 635;
- умышленные убийства – 1 213.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter