ВОЗ об отмене карантина на Западе

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал правительства этих стран все равно предотвращать распространение коронавируса, но иными способами. И подчеркнул, что смертность в мире от этой инфекции продолжает расти. Об этом он рассказал во время заседания в Женеве.

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Тедрос Гебрейесус – глава ВОЗ "Мы обеспокоены тем, что в некоторых странах появилась информация о том, что из-за вакцинации, высокой заразности Омикрона и меньшей тяжести болезни больше невозможно и не нужно предотвращать передачу недуга".

Впрочем, как он объяснил, несмотря на меньшую агрессивность Омикрона предотвращать распространение коронавируса все равно нужно, чтобы предотвратить увеличение числа смертей.

"Мы не призываем ни одну страну вернуться в так называемый карантин. Но мы призываем все страны защитить своих людей, используя все инструменты, а не только вакцины", – подчеркнул глава ВОЗ.

Предыстория. Англия в марте 2022 года планирует отменить все карантинные ограничения. О смягчении карантина, даже несмотря на волну Омикрона, заявили и власти Дании.

В мире растет смертность от коронавируса

Гебрейесус также отметил, что с момента появления Омикрона коронавирусом заболело больше людей, чем за весь 2020 год. Теперь фиксируется "очень тревожный рост смертности" в большинстве регионов мира.

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Вирус продолжает мутировать

Глава ВОЗ подытожил, что пока рано объявлять о победе над коронавирусом, поскольку вирус продолжает мутировать.

"ВОЗ сейчас отслеживает 4 подвида варианта Омикрон, которые вызывают беспокойство, в частности BA.2. Этот вирус будет продолжать развиваться, поэтому мы призываем страны продолжать тестирование, наблюдение и определение последовательности", – добавил он.