Госстат опубликовал данные о том, сколько украинцев родилось и умерло с начала 2021 года, сколько сейчас в целом проживает в Украине.

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Основные демографические показатели за первые 3 месяца 2021 года

С начала 2021 года и до конца марта в Украине умерли 174 050 человек.

Это на 24 986 смертей больше, чем за январь – март 2020 года (тогда было 149 064). В марте умерли 64 938 человек, за аналогичный период 2020 года – 48 326.

За первые 3 месяца текущего года в Украине родились 67 514 человек (в прошлом году – 70 494).

Миграционный прирост составил 6 142 человек (в 2020 году – 6 773).



Основные демографические показатели за январь – март 2021 года / Данные Госстата

По оценке статистического ведомства, по состоянию на 1 апреля численность населения составляла 41 487 960 человек.

составляла 41 487 960 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 100 394 человек (в частности, за март – на 39 245).



Численность населения Украины / данные Госстата

Сколько украинцев умерло в 2020 году