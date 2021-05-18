Госстат опубликовал данные о том, сколько украинцев родилось и умерло с начала 2021 года, сколько сейчас в целом проживает в Украине.
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Основные демографические показатели за первые 3 месяца 2021 года
- С начала 2021 года и до конца марта в Украине умерли 174 050 человек.
Это на 24 986 смертей больше, чем за январь – март 2020 года (тогда было 149 064). В марте умерли 64 938 человек, за аналогичный период 2020 года – 48 326.
- За первые 3 месяца текущего года в Украине родились 67 514 человек (в прошлом году – 70 494).
Миграционный прирост составил 6 142 человек (в 2020 году – 6 773).
Основные демографические показатели за январь – март 2021 года / Данные Госстата
- По оценке статистического ведомства, по состоянию на 1 апреля численность населения составляла 41 487 960 человек.
- С начала 2021 года население Украины сократилось на 100 394 человек (в частности, за март – на 39 245).
Численность населения Украины / данные Госстата
Сколько украинцев умерло в 2020 году
- По данным Госстата, за 2020 год в Украине умерли 616 835 человек. Это на 35 721 смерть больше, чем за январь – декабрь 2019 года (581 114 человек).
- Численность имеющегося населения в Украине на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человека. За 2020 год население Украины сократилось на 314 062 человек.
- По официальной информации, в 2020 году от COVID-19 умерли 20 709 украинцев.