Вещество эффективно против всех вариантов коронавируса

Кроме того, тапсигаргин (ТГ), вероятно, эффективен против всех вариантов коронавируса, в частности против штамма Дельта. Исследование проводилось на клеточных культурах в лаборатории.

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Ученые увидели, что введение ТГ до заражения коронавирусом или во время активной фазы инфекции блокирует и ингибирует варианты SARS-CoV-2, вызывая мощный защитный ответ.

Одна предыдущая доза ТГ до инфекции эффективно блокировала все единовариантные инфекции и каждую комбинацию (варианты AB, AD, BD) сопутствующей инфекции на уровне более 95%,

– говорится в выводах исследователей.

Каким образом действует молекула

Как противовирусный препарат, ориентированный на хозяина, ТГ, очевидно, что нарушает некоторые механизмы, которые вирусы, такие как SARS-CoV-2, используют для распространения по всему телу.

Внимание! Ученые также отметили, что, вероятно, ТГ не препятствует проникновению вируса, а запускает внутриклеточные пути для подавления репликации вируса!

Дельта все же представляет высшую опасность

Исследование клеточной культуры также подтвердило более высокую скорость репликации и скорость передачи от клетки к клетке варианта Дельта.

В частности, ученые обнаружили, что он распространяется вчетверо быстрее, чем Альфа вариант коронавируса, и в 9 раз быстрее, чем Бета штамм.