Вещество эффективно против всех вариантов коронавируса
Кроме того, тапсигаргин (ТГ), вероятно, эффективен против всех вариантов коронавируса, в частности против штамма Дельта. Исследование проводилось на клеточных культурах в лаборатории.
Внимание Штамм Омикрон: все, что известно о новом варианте коронавируса
Ученые увидели, что введение ТГ до заражения коронавирусом или во время активной фазы инфекции блокирует и ингибирует варианты SARS-CoV-2, вызывая мощный защитный ответ.
Одна предыдущая доза ТГ до инфекции эффективно блокировала все единовариантные инфекции и каждую комбинацию (варианты AB, AD, BD) сопутствующей инфекции на уровне более 95%,
– говорится в выводах исследователей.
Каким образом действует молекула
Как противовирусный препарат, ориентированный на хозяина, ТГ, очевидно, что нарушает некоторые механизмы, которые вирусы, такие как SARS-CoV-2, используют для распространения по всему телу.
Дельта все же представляет высшую опасность
Исследование клеточной культуры также подтвердило более высокую скорость репликации и скорость передачи от клетки к клетке варианта Дельта.
В частности, ученые обнаружили, что он распространяется вчетверо быстрее, чем Альфа вариант коронавируса, и в 9 раз быстрее, чем Бета штамм.