Денис Шмыгаль заявил, что смещение сроков не повлияет на саму кампанию по вакцинации против коронавируса. Премьер-министр утверждает, что вакцинация населения начнется в ближайшее время.

Шмыгаль говорит, что вакцинация начнется конце февраля – начале марта. Тогда, по данным ЮНИСЕФ, в Украину поступят первые партии Pfizer BioNTech.

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Как будет проходить вакцинация

По словам Шмыгаля, вакцинация украинцев против коронавируса будет происходить двумя путями.

Мы все еще рассчитываем на первые партии в феврале. Вакцины Украина будет получать двумя путями: через глобальную инициативу COVAX, в рамках которой Украина может бесплатно или по заниженной цене получить от 8 до 16 миллионов доз – фактически, для 8 миллионов человек

– сказал премьер.

Он добавил, что второй путь получения вакцины – прямые закупки у компаний-производителей за счет госбюджета, международных доноров, кредитных средств и программы Всемирного банка и ЕБРР. Кроме того, рассматривают и другие источники.

Шмыгаль также подчеркнул, что первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину до конца недели.

Задержка вакцинации: что известно

Украинцы должны были начали делать прививки против COVID-19 15 февраля. Однако наша страна до сих пор не получила ни одной партии вакцины.

Вечером 18 февраля министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию для переговоров о поставках вакцины. Он заявил, что лично привезет препарат в Украину.



Этапы вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала