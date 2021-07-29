Кто решает, смешивать ли вакцины
Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Он отметил, что смешивать вакцины можно только по определенному алгоритму.
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Игорь Кузин – главный санврач
"Смешивание той или иной вакцины – это не выбор пациента, это исключительно решение врача, который направляет на вакцинацию".
Он отметил, что врач может принять такое только в нескольких случаях:
- это либо тяжелое, неблагоприятное событие после первой прививки;
- либо гуманитарные проблемы.
"Например, если человек за рубежом получил первую прививку Moderna и, вернувшись в Украину, не имеет возможности привиться ней во второй раз", – пояснил Кузин.
Какие вакцины можно смешивать
Комбинировать можно мРНК-вакцины – то есть первая прививка Moderna, вторая – Pfizer или наоборот. Или первая доза векторной AstraZeneca, а вторая – уже Moderna или Pfizer. Смешивание других типов вакцин сейчас не предусмотрено. Например, после Coronavac уколоть Moderna или Pfizer нельзя.
Ранее говорилось только о комбинировании препаратов Moderna и Comirnaty от Pfizer.
Как подытожил Кузин, по соответствующему направлению семейного врача вполне реально, что уже в августе 2021 года украинцы смогут получать смешанные прививки.
Вакцинация в Украине
- Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года.
- С начала прививочной кампании привиты 3 350 502 человека, из них получили одну дозу – 3 350 500 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 874 958 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
- В целом провели 5 225 458 прививок.