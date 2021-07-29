Кто решает, смешивать ли вакцины

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Он отметил, что смешивать вакцины можно только по определенному алгоритму.

Больше здесь В Украине разрешат смешивать две вакцины: какие и почему

Игорь Кузин – главный санврач "Смешивание той или иной вакцины – это не выбор пациента, это исключительно решение врача, который направляет на вакцинацию".

Он отметил, что врач может принять такое только в нескольких случаях:

это либо тяжелое, неблагоприятное событие после первой прививки;

либо гуманитарные проблемы.

"Например, если человек за рубежом получил первую прививку Moderna и, вернувшись в Украину, не имеет возможности привиться ней во второй раз", – пояснил Кузин.

Какие вакцины можно смешивать

Комбинировать можно мРНК-вакцины – то есть первая прививка Moderna, вторая – Pfizer или наоборот. Или первая доза векторной AstraZeneca, а вторая – уже Moderna или Pfizer. Смешивание других типов вакцин сейчас не предусмотрено. Например, после Coronavac уколоть Moderna или Pfizer нельзя.

Ранее говорилось только о комбинировании препаратов Moderna и Comirnaty от Pfizer.

Как подытожил Кузин, по соответствующему направлению семейного врача вполне реально, что уже в августе 2021 года украинцы смогут получать смешанные прививки.

Вакцинация в Украине