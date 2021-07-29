Смешивание той или иной вакцины – не выбор пациента, – Кузин

Министерство здравоохранения в ближайшее время может позволить смешивать вакцины против COVID-19. Впрочем, такое решение сможет принять только врач.

Кто решает, смешивать ли вакцины

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Он отметил, что смешивать вакцины можно только по определенному алгоритму.

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Игорь Кузин – главный санврач "Смешивание той или иной вакцины – это не выбор пациента, это исключительно решение врача, который направляет на вакцинацию".

Он отметил, что врач может принять такое только в нескольких случаях:

это либо тяжелое, неблагоприятное событие после первой прививки;

либо гуманитарные проблемы.

"Например, если человек за рубежом получил первую прививку Moderna и, вернувшись в Украину, не имеет возможности привиться ней во второй раз", – пояснил Кузин.

Какие вакцины можно смешивать

Комбинировать можно мРНК-вакцины – то есть первая прививка Moderna, вторая – Pfizer или наоборот. Или первая доза векторной AstraZeneca, а вторая – уже Moderna или Pfizer. Смешивание других типов вакцин сейчас не предусмотрено. Например, после Coronavac уколоть Moderna или Pfizer нельзя.

Ранее говорилось только о комбинировании препаратов Moderna и Comirnaty от Pfizer.

Как подытожил Кузин, по соответствующему направлению семейного врача вполне реально, что уже в августе 2021 года украинцы смогут получать смешанные прививки.

Вакцинация в Украине