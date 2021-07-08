Дерматолог и трихолог Кузьма Хобзей опровергла распространенные мифы о загаре. Большинство из них – вы точно слышали.

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Разберемся с тем, почему мы загораем и наша кожа меняет цвет. Дело в том, что наш организм производит пигмент меланин. Его главная функция – защищать глубокие слои кожи от повреждения. Когда кожу "поражают" солнечные лучи, то организм вынужден вырабатывать еще больше пигмента для защиты.

"Загар – это признак того, что вы получили много ультрафиолета", – пояснила дерматолог.

Миф 1. Умеренный загар не повредит

По словам эксперта, ультрафиолет, когда проникает глубоко в кожу, повреждает ДНК и может вызвать определенные мутации. Это часто может быть причиной серьезных заболеваний.

Несмотря на это, доза ультрафиолета, который не вызывает проблем – индивидуальный. Поэтому чем меньше – тем лучше.

Миф 2. Нельзя "сгореть", если облачно

Как утверждает Американская академия дерматологии, 80% солнечных лучей проходит сквозь облака. Поэтому даже в пасмурный летний день стоит пользоваться солнцезащитным кремом. Это делать не помешает даже зимой.

Вода, снег и песок отражают солнечные лучи и повышают ваши риски солнечного ожога.

Если индекс интенсивности ультрафиолетового света более 5, то вам нужна сильная защита,
– пояснила ученая.

Миф 3. От солнечных ожогов поможет сметана или пантенол

Пантенол – популярное средство против ожогов на территории Украины. Но он не имеет доказанной эффективности против ожогов. Об этом предупредил Всеукраинский союз парамедиков.

 

Не використовуйте сметану проти сонячних опіків
Не используйте сметану против солнечных ожогов / Фото Unsplash

Для любого ожога нам нужно рану увлажнить и охладить. И все. К сожалению, судя по составу, пантенол не оказывает ни первое, ни второе. Сметана же, прежде всего содержит жир. А это только усложняет заживление ожогов.

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"Если мы помазали рану жиром, это перекрывает поры, и влага не будет выходить наружу. Это может вызвать отек. Жир только углубляет ожог. Он становится больше и шире", – пояснил президент Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус

Миф 4. Без загара не получить достаточно витамина D

Чтобы его получить, совсем не нужно долго находиться на солнце и тем более доводить себя до солнечного ожога. Исследование показывает, что 13 минут достаточно для взрослых людей со светлой кожей, чтобы поддерживать здоровый уровень витамина D в организме.

Однако необходимый для получения витамина D может отличаться в зависимости от местности, физиологических особенностей человека и тому подобное, говорят в Британской академии дерматологии.

Миф 5. Зимой полезно иногда сходить в солярий.

Многие убеждены, что это поможет получить витамин D. Однако в солярии вы получаете только лучи спектра А, которые повреждают вашу кожу. Они не провоцируют выработку витамина D.

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