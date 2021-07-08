Дерматолог и трихолог Кузьма Хобзей опровергла распространенные мифы о загаре. Большинство из них – вы точно слышали.

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Разберемся с тем, почему мы загораем и наша кожа меняет цвет. Дело в том, что наш организм производит пигмент меланин. Его главная функция – защищать глубокие слои кожи от повреждения. Когда кожу "поражают" солнечные лучи, то организм вынужден вырабатывать еще больше пигмента для защиты.

"Загар – это признак того, что вы получили много ультрафиолета", – пояснила дерматолог.

Миф 1. Умеренный загар не повредит

По словам эксперта, ультрафиолет, когда проникает глубоко в кожу, повреждает ДНК и может вызвать определенные мутации. Это часто может быть причиной серьезных заболеваний.

Несмотря на это, доза ультрафиолета, который не вызывает проблем – индивидуальный. Поэтому чем меньше – тем лучше.

Правда: не существует безопасной дозы загара. Любой загар – это реакция нашей кожи на повреждение.

Миф 2. Нельзя "сгореть", если облачно

Как утверждает Американская академия дерматологии, 80% солнечных лучей проходит сквозь облака. Поэтому даже в пасмурный летний день стоит пользоваться солнцезащитным кремом. Это делать не помешает даже зимой.

Вода, снег и песок отражают солнечные лучи и повышают ваши риски солнечного ожога.

Если индекс интенсивности ультрафиолетового света более 5, то вам нужна сильная защита,

– пояснила ученая.

Правда: четкой корреляции с температурой нет. К сожалению, вы можете "сгореть" даже при температуре 18 – 20 градусов.

Миф 3. От солнечных ожогов поможет сметана или пантенол

Пантенол – популярное средство против ожогов на территории Украины. Но он не имеет доказанной эффективности против ожогов. Об этом предупредил Всеукраинский союз парамедиков.



Не используйте сметану против солнечных ожогов / Фото Unsplash

Для любого ожога нам нужно рану увлажнить и охладить. И все. К сожалению, судя по составу, пантенол не оказывает ни первое, ни второе. Сметана же, прежде всего содержит жир. А это только усложняет заживление ожогов.

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"Если мы помазали рану жиром, это перекрывает поры, и влага не будет выходить наружу. Это может вызвать отек. Жир только углубляет ожог. Он становится больше и шире", – пояснил президент Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус

Правда: Никакой сметаны или пантенола!

Миф 4. Без загара не получить достаточно витамина D

Чтобы его получить, совсем не нужно долго находиться на солнце и тем более доводить себя до солнечного ожога. Исследование показывает, что 13 минут достаточно для взрослых людей со светлой кожей, чтобы поддерживать здоровый уровень витамина D в организме.

Однако необходимый для получения витамина D может отличаться в зависимости от местности, физиологических особенностей человека и тому подобное, говорят в Британской академии дерматологии.

Правда: солнце помогает нашему организму естественно производить витамин D.

Миф 5. Зимой полезно иногда сходить в солярий.

Многие убеждены, что это поможет получить витамин D. Однако в солярии вы получаете только лучи спектра А, которые повреждают вашу кожу. Они не провоцируют выработку витамина D.

Правда: солярий вообще не поможет выработать достаточно витамина D.

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