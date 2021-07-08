Дерматолог и трихолог Кузьма Хобзей опровергла распространенные мифы о загаре. Большинство из них – вы точно слышали.
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Разберемся с тем, почему мы загораем и наша кожа меняет цвет. Дело в том, что наш организм производит пигмент меланин. Его главная функция – защищать глубокие слои кожи от повреждения. Когда кожу "поражают" солнечные лучи, то организм вынужден вырабатывать еще больше пигмента для защиты.
"Загар – это признак того, что вы получили много ультрафиолета", – пояснила дерматолог.
Миф 1. Умеренный загар не повредит
По словам эксперта, ультрафиолет, когда проникает глубоко в кожу, повреждает ДНК и может вызвать определенные мутации. Это часто может быть причиной серьезных заболеваний.
Несмотря на это, доза ультрафиолета, который не вызывает проблем – индивидуальный. Поэтому чем меньше – тем лучше.
Миф 2. Нельзя "сгореть", если облачно
Как утверждает Американская академия дерматологии, 80% солнечных лучей проходит сквозь облака. Поэтому даже в пасмурный летний день стоит пользоваться солнцезащитным кремом. Это делать не помешает даже зимой.
Вода, снег и песок отражают солнечные лучи и повышают ваши риски солнечного ожога.
Если индекс интенсивности ультрафиолетового света более 5, то вам нужна сильная защита,
– пояснила ученая.
Миф 3. От солнечных ожогов поможет сметана или пантенол
Пантенол – популярное средство против ожогов на территории Украины. Но он не имеет доказанной эффективности против ожогов. Об этом предупредил Всеукраинский союз парамедиков.
Не используйте сметану против солнечных ожогов / Фото Unsplash
Для любого ожога нам нужно рану увлажнить и охладить. И все. К сожалению, судя по составу, пантенол не оказывает ни первое, ни второе. Сметана же, прежде всего содержит жир. А это только усложняет заживление ожогов.
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"Если мы помазали рану жиром, это перекрывает поры, и влага не будет выходить наружу. Это может вызвать отек. Жир только углубляет ожог. Он становится больше и шире", – пояснил президент Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус
Миф 4. Без загара не получить достаточно витамина D
Чтобы его получить, совсем не нужно долго находиться на солнце и тем более доводить себя до солнечного ожога. Исследование показывает, что 13 минут достаточно для взрослых людей со светлой кожей, чтобы поддерживать здоровый уровень витамина D в организме.
Однако необходимый для получения витамина D может отличаться в зависимости от местности, физиологических особенностей человека и тому подобное, говорят в Британской академии дерматологии.
Миф 5. Зимой полезно иногда сходить в солярий.
Многие убеждены, что это поможет получить витамин D. Однако в солярии вы получаете только лучи спектра А, которые повреждают вашу кожу. Они не провоцируют выработку витамина D.
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