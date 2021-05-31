Смогли остановить развитие болезни Паркинсона: каким образом

Ученые нашли ранее неизвестный механизм развития нейродегенеративных процессов при болезни Паркинсона и смогли предотвратить прогрессирование состояния. Новая терапия способна уменьшить проявления главных признаков болезни.

А именно предупредить гибель нейронов из-за неправильной свертываемости белков в головном мозге. Исследование канадских ученых доказывает, что в процессе развития нейродегенерации альфа-синуклеин связывается с другим белком LC3B, который обычно нацелен на уничтожение неправильно свернутых белков.

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Выяснили ключевые факторы прогрессирования болезни

Ученые обнаружили, что без LC3B атака на патогенные белки блокируется, поэтому решили исследовать этот путь для лечения болезни.

Их гипотеза подтвердилась. Активация LC3B восстанавливала нормальные функции белка и запускала процесс очистки от неправильно свернутых агрегатов альфа-синуклеина.

В ходе эксперимента такой способ лечения предотвратил развитие и распространение болезни.

Перспектива исследования

Это важный результат, необходимый для разработки целевых средств против болезни Паркинсона, подчеркивают авторы.

Сейчас пациенты с этим диагнозом вынуждены принимать препараты, которые способны только снижать симптомы заболевания. В частности, те, которые нацелены на увеличение выработки дофамина, но они работают лишь короткий промежуток времени и имеют множество побочных эффектов.

Ученые надеются, что воздействие на молекулярном уровне на организм принесет пациентам больше пользы и сможет остановить прогрессирование неизлечимой болезни.