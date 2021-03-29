Граждане третьих стран будут иметь возможность подать запрос на получение сертификата Евросоюза о вакцинации от COVID-19 для въезда на его территорию. Однако для этого есть несколько условий.

В Еврокомиссии сообщили, что пока необязательные путешествия граждан третьих стран в ЕС, кроме немногих территорий, запрещены. Однако они смогут подать запрос на получение цифрового сертификата.

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Каковы условия для получения документа

По данным Еврокомиссии, те, кто не является гражданами ЕС, должны предоставить всю необходимую информацию для получения сертификата. В частности, говорится и о надлежащих доказательствах пройденной вакцинации.

Уже после этого страны-члены Евросоюза оценят, предоставили ли желающие получить сертификат всю необходимую информацию и решат, выдавать ли его.

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В Еврокомиссии также отметили, что есть и другая опция, когда они примут решение о том, что сертификаты о вакцинации граждан третьих стран соответствуют требованиям Евросоюза, но ее пока не рассматривают. Однако впоследствии их будут признавать наравне с документом ЕС.

Это не то, что мы сейчас рассматриваем. Этот вопрос на ближайшую перспективу,

– сообщил представитель Еврокомиссии.

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