Медработники, которые сначала отказались от вакцинации против COVID-19, смогут позже получить бесплатную прививку. В таком случае вакцинацию будут проводить другим препаратом.

В частности, если врач отказывается от прививки вакциной Сovishіeld, то его повторно запишут на иммунизацию при наличии иной вакцины.

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Что нужно для вакцинации после отказа

В Министерстве здравоохранения отметили, что в первую очередь медик должен обратиться к своему работодателю.

Когда медицинский работник захочет получить прививку, он должен уведомить своего работодателя и, поскольку это организованный коллектив, то тогда больницы связываются с региональным координатором, и они уже думают, в какую очередь вписать медика,

– говорится в сообщении Минздрава.

В министерстве также добавили, что пока продолжается компания вакцинации, все желающие могут получить прививки. В частности, врачи не могут потерять возможности повторно вакцинироваться в случае отказа.

До тех пор, пока у нас продолжается кампания по вакцинации, все могут вакцинироваться,

– подытожили в ведомстве.

Обратите внимание! Сейчас многие украинские медики пока отказываются от вакцинации против COVID-19.

Например, в одной из районных больниц Буковины получить прививку против коронавирусной болезни согласились лишь 5 медработников с 80. Другие – отказались от вакцинации из религиозных убеждений.

Важное о вакцинации против COVID-19 в Украине

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что не должно быть проблем с международным признанием вакцины Covishield / Astra Zeneca – Oxford University, ведь вакцина признана ВОЗ.

До конца марта в Украину прибудет еще 1,5 миллионов доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.

По состоянию на 11 марта в Украине вакцинировано 29 378 человек, все они получили 1 дозу препарата Covishield, за сутки прививку сделали 5 898 людей.