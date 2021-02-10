Вероятнее всего, что украинцы не смогут самостоятельно выбирать препарат против от инфекции при государственной вакцинации.

И. о. главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин объяснил, что при государственной вакцинации люди вряд ли смогут самостоятельно выбирать вакцину для прививки. Деталей относительно частной вакцинации он не сообщил.

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Скорее всего, нет (возможности выбирать). Потому что в зависимости от того, какая вакцина когда приходит в страну, формируется перечень группы риска, которая будет вакцинироваться на так называемой платформе,

– заявил Кузин.

По его словам, "платформа" – это использование одного вакцинного инструмента или одной вакцины в рамках единого подхода, к примеру, это вакцинации мобильными группами или в стационарных пунктах.

Игорь Кузин отметил, что самая крупная партия вакцины ожидается от британского производителя AstraZeneca. Добавим, что ранее ученые заявили о низкой эффективности этой вакцины против мутировавшего штамма коронавируса из ЮАР.

"Поэтому, скорее всего, группы, которые подпадут под AstraZeneca, будут вакцинироваться только AstraZeneca", – добавил он.

Этапы вакцинации / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала