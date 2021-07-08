Всего компания MiRXES Pte привлекла 77 миллионов долларов от инвесторов. Они смогут теперь выпустить тесты для раннего выявления раковых опухолей и других заболеваний.

Внимание Неожиданное открытие: раковые клетки съедают сами себя, чтобы выжить

На что пойдут деньги

Теперь стартап будет использовать "свежий" капитал, чтобы ускорить свои грандиозные планы. В частности, говорится о:

выпуске неинвазивных скрининговых тестов для раннего выявления 6 основных видов рака ;

; расширении своей технологии РНК для исследований;

диагностике сердечно-сосудистых, метаболических и инфекционных заболеваний во всем мире.

Мы строим глобальный бизнес,

– сказал исполнительный директор Лихан Чжоу.

Будущие планы стартапа