Всего компания MiRXES Pte привлекла 77 миллионов долларов от инвесторов. Они смогут теперь выпустить тесты для раннего выявления раковых опухолей и других заболеваний.
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На что пойдут деньги
Теперь стартап будет использовать "свежий" капитал, чтобы ускорить свои грандиозные планы. В частности, говорится о:
- выпуске неинвазивных скрининговых тестов для раннего выявления 6 основных видов рака;
- расширении своей технологии РНК для исследований;
- диагностике сердечно-сосудистых, метаболических и инфекционных заболеваний во всем мире.
Мы строим глобальный бизнес,
– сказал исполнительный директор Лихан Чжоу.
Будущие планы стартапа
- Всего в ходе раунда инвестиций – общая сумма привлеченных на сегодня денег составила 120 миллионов долларов. Сам стартап оценивают в 500 миллионов долларов.
- Компания планирует привлечь еще 200 миллионов или более за следующие полтора года.
- Сейчас стартап работает в Китае, Японии и США.