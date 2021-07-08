Смогут выявлять 6 видов рака на ранней стадии: стартап из Азии получил 77 миллионов долларов

8 июля 2021 , 13:57
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Источник:

Bloomberg

Сингапурский стартап, занимающийся биотехнологиями, получил деньги, которые значительно помогут в исследованиях. В частности, азиатская команда будет заниматься диагностикой рака.

Всего компания MiRXES Pte привлекла 77 миллионов долларов от инвесторов. Они смогут теперь выпустить тесты для раннего выявления раковых опухолей и других заболеваний.

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На что пойдут деньги

Теперь стартап будет использовать "свежий" капитал, чтобы ускорить свои грандиозные планы. В частности, говорится о:

  • выпуске неинвазивных скрининговых тестов для раннего выявления 6 основных видов рака;
  • расширении своей технологии РНК для исследований;
  • диагностике сердечно-сосудистых, метаболических и инфекционных заболеваний во всем мире.

Мы строим глобальный бизнес,
– сказал исполнительный директор Лихан Чжоу.

Будущие планы стартапа

  • Всего в ходе раунда инвестиций – общая сумма привлеченных на сегодня денег составила 120 миллионов долларов. Сам стартап оценивают в 500 миллионов долларов.
  • Компания планирует привлечь еще 200 миллионов или более за следующие полтора года.
  • Сейчас стартап работает в Китае, Японии и США.
Автор: Аліна Оліховська