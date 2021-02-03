Сначала украинцев будут прививать вакциной Pfizer, а затем – AstraZeneca: Ляшко
Вакцинация в Украине от коронавируса начнется в феврале 2021 года. Сначала в страну поступит партия вакцин от Pfizer-BioNTech.
Источник: "Прямой"
В эфире телеканала "Прямой" главный санврач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко рассказал о порядке поставки вакцин в Украину.
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Поскольку сначала в Украине поступит партия вакцин от Pfizer-BioNTech, то иммунизация групп риска начнется именно с этих препаратов.
Затем Украина получит партию вакцин производства AstraZeneca в размере почти 4 миллионов доз. Она должна поступить в размере около 4 миллионов к концу второго квартала 2021 года.
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Что еще рассказал Ляшко
- Санврач раз подчеркнул, что вакцинация начнется с медицинских работников и других работников, которые работают с больными коронавирусом в больницах.
- Во время следующего этапа будут вакцинировать работников экстренной медицинской помощи. В первую очередь – диспетчеров, а во вторую – бригады, выезжающие на вызовы пациентов с COVID-19.
- Вакцина AstraZeneca должна получить преквалификацию Всемирной организации здравоохранения уже на этой неделе.
- Минздрав ожидает подписания главой Минздрава Максимом Степановым договоров о поставках вакцины за бюджетные средства.
План вакцинации Украинский / Источник: МОЗ / Инфографика 24 канала
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