Вакцинация в Украине от коронавируса начнется в феврале 2021 года. Сначала в страну поступит партия вакцин от Pfizer-BioNTech.

Источник: "Прямой"

В эфире телеканала "Прямой" главный санврач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко рассказал о порядке поставки вакцин в Украину.

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Поскольку сначала в Украине поступит партия вакцин от Pfizer-BioNTech, то иммунизация групп риска начнется именно с этих препаратов.

Затем Украина получит партию вакцин производства AstraZeneca в размере почти 4 миллионов доз. Она должна поступить в размере около 4 миллионов к концу второго квартала 2021 года.

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Виктор Ляшко “Действительно, механизм COVAX подтвердил, что в Украине поступит 117 тысяч доз вакцины мРНК, то есть производителя Pfizer, которая разрешена Всемирной организацией здравоохранения для использования в экстренных условиях. Позже Украина может еще дополнительно обращаться к COVAX и получать Pfizer, но это уже будет следующая поставка – в середине апреля”.

Что еще рассказал Ляшко

Санврач раз подчеркнул, что вакцинация начнется с медицинских работников и других работников, которые работают с больными коронавирусом в больницах.

Во время следующего этапа будут вакцинировать работников экстренной медицинской помощи. В первую очередь – диспетчеров, а во вторую – бригады, выезжающие на вызовы пациентов с COVID-19.

Вакцина AstraZeneca должна получить преквалификацию Всемирной организации здравоохранения уже на этой неделе.

Минздрав ожидает подписания главой Минздрава Максимом Степановым договоров о поставках вакцины за бюджетные средства.



План вакцинации Украинский / Источник: МОЗ / Инфографика 24 канала