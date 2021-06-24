СНБО объявил основные шаги противодействия распространению штамма Дельта

В Совете национальной безопасности и обороны Украины обсудили меры борьбы с распространением штамма Дельта (индийского) в Украине. После утверждения их отправят на рассмотрение правительства.

В частности, в Минздраве разработали инфографику с соответствующими рекомендациями СНБО касательно противодействия коронавируса Дельта.

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Как противодействовать распространению штамма Дельта

Главными рекомендациями остаются обязательные ПЦР-тесты для въезда из Индии, Португалии, Великобритании и РФ, сделанные не позднее, чем за 48 часов.

Также обязательным является ПЦР-тест на пунктах пропуска из оккупированных территорий Донецкой, Луганской области и Крыма. Также в ведомстве отметили важность вакцинации и соблюдения профилактических мероприятий коронавируса.

Для государственных учреждений рекомендуют усиление качественного отслеживания контактов с инфицированными лицами, усиление лабораторной составляющей для выявления нового штамма Дельта, совершенствование протоколов лечения инфекции и вакцинации медицинских работников.



Противодействие штамма Дельта / Инфографика Минздрава

Что известно о штамме Дельта

Источник: The Lancet

Сейчас его зафиксировали в 92 странах мира.

Штамм Дельта отнесен в перечень вызывающих "особое беспокойство". Он намного заразнее других штаммов.

Врачи утверждают, что пораженные штаммом Дельта вдвое чаще попадают в стационар, чем инфицированные штаммом Альфа (британским).

Основная опасность новой разновидности коронавируса в том, что он распространяется, в основном, на молодежь от 12 до 20 лет.

В Великобритании инфицирование этим вариантом составляет 96% среди новых случаев заражения коронавирусом.

Этот штамм зафиксировали в Украине 23 июня. Дельту обнаружили у двух человек – это женщина 66 лет и ребенок 16 лет, которые недавно вернулись из России.