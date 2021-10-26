Детали от Данилова
Следующие 2 недели ситуация с коронавирусом в Украине будет сверхсложной. Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны заявил в эфире телеканала 25 октября.
Важно Сколько детей умерло от коронавируса в Украине
Нас ожидает две недели очень-очень сложной ситуации, связанной с COVID-19,
– предупредил политик.
Он отметил, что здравоохранение на сегодня имеет 90 тысяч коек для больных: "по нашим прогнозам, будет находиться (в больницах – 24 канал) 55 – 60 тысяч человек".
Ситуация с коронавирусом в Украине
- За сутки 25 октября COVID-19 подхватили 19 120 человек. 734 больных, к сожалению, умерли. Такое количество смертей является рекордным с начала пандемии в Украине.
- Больше всего инфицированных зафиксировали в Днепропетровской (1 760), Одесской (1 605), Запорожской (1 335), Харьковской (1 255) и Херсонской (1 222) областях.
- Сейчас в красной зоне карантина находятся 8 регионов: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Николаевская и Херсонская области.
- 26 октября ограничения могут усилить и в Черниговской области.
- Мэр Львова Андрей Садовый считает, что и в городе Льва вскоре введут красную зону. Ведь инфекционная больница уже загружена на 110%.
Что надо знать о профилактике коронавирус / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала