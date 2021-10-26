В СНБО прогнозируют 50 – 60 тысяч больных COVID-19

Алексей Данилов прогнозирует в Украине "очень-очень сложную ситуацию" с заболеваемостью коронавирусом. По его словам, мы лишь "входим в пик".

Детали от Данилова

Следующие 2 недели ситуация с коронавирусом в Украине будет сверхсложной. Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны заявил в эфире телеканала 25 октября.

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Нас ожидает две недели очень-очень сложной ситуации, связанной с COVID-19,

– предупредил политик.

Он отметил, что здравоохранение на сегодня имеет 90 тысяч коек для больных: "по нашим прогнозам, будет находиться (в больницах – 24 канал) 55 – 60 тысяч человек".

Ситуация с коронавирусом в Украине

За сутки 25 октября COVID-19 подхватили 19 120 человек. 734 больных, к сожалению, умерли. Такое количество смертей является рекордным с начала пандемии в Украине.

Больше всего инфицированных зафиксировали в Днепропетровской (1 760), Одесской (1 605), Запорожской (1 335), Харьковской (1 255) и Херсонской (1 222) областях.

Сейчас в красной зоне карантина находятся 8 регионов: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Николаевская и Херсонская области.

26 октября ограничения могут усилить и в Черниговской области.

Мэр Львова Андрей Садовый считает, что и в городе Льва вскоре введут красную зону. Ведь инфекционная больница уже загружена на 110%.



Что надо знать о профилактике коронавирус / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала