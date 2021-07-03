В комиссии биобезопасности при СНБО прокомментировали смерть вакцинированного Pfizer украинца

Ученый Сергей Комиссаренко считает, что смерть пациента, которого вакцинировали Pfizer, не связана с американским препаратом. Однако, по его словам, этот случай привлечет внимание мира.

В то же время глава комиссии биобезопасности при СНБО отметил, что пока все обстоятельства неизвестны лучше избегать любых выводов. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Необходимо провести детальное обследование этого человека патологоанатомом, а затем определить причину смерти, потому что человек, конечно, мог умереть и без всякой вакцинации. Надо быть убежденным, что это связано с вакцинацией. Я думаю, во всем мире этот случай будет детально анализироваться,

– сказал ученый.

Сергей Комиссаренко отметил, что ранее после прививки препаратом AstraZeneca фиксировали "два случая тромбоза на миллион". По его словам, у Pfizer "этот процент был еще ниже".

Председатель комиссии добавил: "Pfizer считается одной из самых безопасных вакцин. И я думаю, забегая вперед, что это не связано с вакцинацией. Надо понимать альтернативы вакцинации пока нет".

Что известно о смерти украинца после прививки

В Министерстве здравоохранения сообщили, что 47-летнего украинца вакцинировали Pfizer в 13:45.

В течение одного часа у него не было никаких симптомов или нареканий на самочувствие.

Пожаловался мужчина на тошноту и потерю сознания спустя более 3 часов. Ему провели реанимацию.

Однако, спасли пациента, к сожалению, не удалось, медики в 18:02 констатировали смерть.