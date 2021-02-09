Зимой дети обожают играть в снежки и вообще радуются снегу, часто даже пытаются его попробовать на вкус. Предварительно ученые считали недопустимым есть снег, но теперь оказалось, что очень свежий снег вполне безопасен.

Источник: The Associated Press

Ученые Sapientia Hungarian University of Transylvania, что в Румынии доказали, что свежий снег есть безопасно.

К теме Какого цвета снег на самом деле: неожиданные факты, о которых вы до сих пор не знали

Румынские ученые провели эксперимент: в январе и феврале они собрали снег из парка и кольцевой магистрали в небольшом городке Меркуря-Чук, что в центральной Румынии.

Исследование проводилось в температурных условиях от -1°C до -17,4°C. Далее образцы поместили в закрытые стерильные контейнеры, а затем пытались выращивать в них бактерии и плесень.

Ученые обнаружили, что очень свежий снег имеет крайне мало бактерий, а затем они появляются в нем с воздуха.

Точные результаты эксперимента

Так через день в январском снегу было 5 бактерий на миллиметр, а в февральском – в 4 раза больше, то есть 20 бактерий на миллиметр.

Уже через 2 дня там обнаружили десятки бактерий – пояснил профессор университета Иштван Мате.

Ученый рассказал, что вдохновился на исследование после того, как увидел, что дети ели снег.

Я убедительно не рекомендую есть снег. Просто говорю, что если немного съесть, то не заболеешь,

– резюмировал исследователь.

Важно понимать, что уже через несколько дней на земле даже чистый снег может содержать микробы и химикаты, поэтому есть его категорически нельзя.