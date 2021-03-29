Способ борьбы с ожирением эффективен для профилактики всех типов рака. Ученые давно поняли, что избыточный вес является важным фактором риска развития злокачественной опухоли, теперь ученые выяснили, может ли борьба с лишним весом снизить вероятность рака.

Оказалось – может и очень существенно

Команда проанализировала данные более чем 98 тысяч людей в возрасте от 18 до 64 лет, страдающих тяжелым ожирением и неалкогольной жировой болезнью печени различных стадий, включая цирроз печени.

34% пациентов с данной выборки сделали хирургическое удаление жировых клеток. Оказалось, что риски всех типов рака снизились. Особенно это было заметно для опухолей, связанных с ожирением.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, около 1,9 миллиарда людей страдают от ожирения или избыточного веса. Известно, что эти проблемы могут провоцировать метаболические нарушения, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а также способствовать развитию рака.

Борьба с ожирением эффективна в лечении рака

Ученые обнаружили снижение рисков всех типов онкологических заболеваний на 18%, а для связанных с ожирением опухолей на 25%.

Типы рака, против которых метод особенно действовал:

колоректальный рак;

рак поджелудочной и щитовидной железы;

онкология эндометрия;

гепатоцеллюлярная карцинома и множественная миелома.

Когда ученые сравнили данные среди пациентов с циррозом печени и без него, то риски рака снизились на 38% и 52% соответственно.

Перспектива открытия

Хотя метаболическая хирургия является более агрессивным подходом для профилактики по сравнению с изменением образа жизни, она может дать дополнительные преимущества для улучшения качества жизни и долгосрочных расходов на здравоохранение,

– говорится в результатах исследования.

Теперь команда намерена оценить аналогичные преимущества среди людей с ожирением, не страдающих от неалкогольной жировой болезни печени.

Также они планируют изучить механизмы, которые приводят к снижению рисков рака. В частности, какую роль играет изменение гормонального фона вследствие потери веса для предотвращения развития опухоли.