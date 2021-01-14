Ученые протестировали тысячи вариантов SARS-CoV-2 и определили те, которые значительно снижали уровень иммунного ответа. Вероятно, с их помощью коронавирус сможет ускользать от атаки иммунитета, а значит — значительно снизить эффективность вакцин.

Эти мутации уже обнаружили у пациентов из 12 стран. Новые выводы опубликованы в виде препринта на bioRxiv учеными из Центра исследований рака Фреда Хадчинсона, пишет Nature.

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Как проводили исследования

Команда протестировала тысячи мутаций SARS-CoV-2, чтобы определить наиболее опасные для человека варианты.

Ученые изучали антитела против SARS-CoV-2 из сывороток крови людей, переболевших COVID-19.

Реакцию антител оценивали по мутациях домена (RBD) – белка, который распознает клетки-хозяева и является основной мишенью для антител.

Ученые обнаружили несколько мутаций, которые снижали способность антител плотно связываться со спаечным белком. Наиболее опасные были в области E484K, который снижал свойства антител более чем в 10 раз. Насколько распространены мутации Мутации E484K регистрировали уже в Бразилии и Южной Африке 2 месяца назад. Сейчас этот вариант распространился в 12 странах: Великобритании, Ботсване, Франции, Австралии, Германии, Швейцарии, Японии, Швеции, Южной Кореи и Финляндии.

Пока ученые не считают, что мутации E484K серьезно помешать вакцинации населения, но ослабить эффективность они вполне могут.

Однако сейчас исследователи больше волнует вопрос о скорости распространения E484K и подобных мутаций, которые постепенно все же будут снижать защитные свойства многих вакцин.