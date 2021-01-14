Снижают иммунный ответ в 10 раз: исследовали новые мутации коронавируса
Ученые протестировали тысячи вариантов SARS-CoV-2 и определили те, которые значительно снижали уровень иммунного ответа. Вероятно, с их помощью коронавирус сможет ускользать от атаки иммунитета, а значит — значительно снизить эффективность вакцин.
Эти мутации уже обнаружили у пациентов из 12 стран. Новые выводы опубликованы в виде препринта на bioRxiv учеными из Центра исследований рака Фреда Хадчинсона, пишет Nature.
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Как проводили исследования
- Команда протестировала тысячи мутаций SARS-CoV-2, чтобы определить наиболее опасные для человека варианты.
- Ученые изучали антитела против SARS-CoV-2 из сывороток крови людей, переболевших COVID-19.
- Реакцию антител оценивали по мутациях домена (RBD) – белка, который распознает клетки-хозяева и является основной мишенью для антител.
Пока ученые не считают, что мутации E484K серьезно помешать вакцинации населения, но ослабить эффективность они вполне могут.
Однако сейчас исследователи больше волнует вопрос о скорости распространения E484K и подобных мутаций, которые постепенно все же будут снижать защитные свойства многих вакцин.
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