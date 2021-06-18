Вакцины против COVID-19 не снижают количество и качество спермы мужчин. Исследователи отмечают, что прививка может даже увеличить это количество спермы.

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Отметим, что в сети распространялись слухи о том, что вакцины от COVID-19 якобы влияют на фертильность. Поэтому ученые из университета Майами изучили количество спермы у мужчин, которые недавно были вакцинированы и сравнили результаты с их количеством спермы перед прививкой.

Так, они не обнаружили снижение количества сперматозоидов у мужчин, получивших одну или две дозы вакцин Pfizer-BioNTech или Moderna. Окончательное среднее количество спермы даже возросло.

Как проходило исследование

Для исследования команда завербовала 45 мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, все из которых не имели ранее известных случаев COVID-19 и не проявляли симптомов вируса.

После двух-семи дней воздержания и перед уколом первой дозы вакцины мужчинам провели анализ спермы. Количество их сперматозоидов во второй раз проанализировали через 70 дней после укола второй дозой вакцины.

Результаты

Среднее количество сперматозоидов и подвижность спермы увеличились. Однако, ученые считают, что увеличение количества сперматозоидов может быть связано не с вакцинацией против коронавируса, а с воздержанием участников исследования.

Но ученые уверенно заявили, что вакцины точно не уменьшают количество сперматозоидов.

К слову, ранее немецкое исследование, проведенное в начале этого года, показало, что коронавирус вызывает воспаление спермы и она становится менее подвижной.