В течение прошлого года работа системы общественного здравоохранения в Украине была сосредоточена главным образом на противодействии COVID-19. Однако, еще до пандемии страна боролась с другим распространенным заболеванием – химиорезистентным туберкулезом (ХР ТБ).

В Украине наблюдается один из самых высоких уровней заболевания ХР ТБ в мире. И по последним данным Центра общественного здоровья, в 2020 году количество пациентов с туберкулезом сократилось на 30% – по сравнению с предыдущими годами.

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С точки зрения медицинской гуманитарной организации "Врачи без границ"/Médecins Sans Frontières (MSF), такое резкое снижение – это тревожная тенденция.

Менеджер по медицинской деятельности MSF рассказала, что сложно назвать какую-то одну причину, которая привела к сокращению количества пациентов в Украине на 30%, однако "эта тенденция вызывает беспокойство".

Туберкулез и COVID-19 – заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем и имеют похожие симптомы. Наши команды в Житомирской области заметили, что когда больные звонят своему семейному врачу и сообщают, что у них кашель и повышенная температура, их проверяют только на COVID-19, но не на туберкулез,

– рассказала Елена Труш.



Противотуберкулезный диспансер в Житомирской области / Фото: Nitin George, MSF

Традиционное лечение туберкулеза длится около двух лет, но эти сроки можно значительно сократить

В Житомирской области MSF сотрудничает с областным противотуберкулезным диспансером и предлагает модель лечения химиорезистентного туберкулеза, которая призывает перейти от подхода, сосредоточенного на стационарном лечении, к комплексной, пациент-ориентированной помощи. Для пациентов в тяжелом состоянии или тех, кто нуждается в специализированных медицинских услугах, наподобие интенсивной терапии, пребывание в тубдиспансере действительно может быть необходимым, однако важно усилить амбулаторную помощь для того, чтобы больные, получая лечение, могли оставаться со своей семьей, общиной, источником заработка. Традиционное лечение ХР ТБ длится около двух лет, в течение которых пациенты должны ежедневно принимать лекарства. Часто пациенты сдаются во время этого процесса, и это повышает вероятность развития у них дополнительной резистентности и передачи болезни другим.

Модель лечения MSF основывается на протоколах лечения, рекомендованных ВОЗ, и сочетает использование полностью пероральной сокращенной схемы лечения (9-12 месяцев), использование новых высокоэффективных препаратов (бедаквилин и деламанид), лечение сопутствующих заболеваний, таких как гепатит С, амбулаторную помощь, психологическую поддержку, услуги по социальной поддержке. Бедаквилин и деламанид вызывают меньше побочных эффектов, дают лучшие клинические результаты, доступные в Украине и жизненно важные для пациентов, у которых может быть резистентность к большинству или всем препаратам. Чувствительный к лекарствам туберкулез можно вылечить за шесть месяцев четырьмя препаратами, тогда как лечение мультирезистентного туберкулеза (резистентность к антибиотикам первого ряда – рифампицину и изониазиду) может длиться от 9 до 24 месяцев. Туберкулез с расширенной резистентностью (РР ТБ) наступает, когда пациент имеет резистентность к препаратам второго ряда. Менее трети больных РР ТБ излечиваются.

"Это только туберкулез": история Марии, которая лечится от туберкулеза

Пациентам, таким как Мария (имя изменено), в когорте MSF предоставляется бесплатная амбулаторная помощь в Бердичевском тубкабинете в рамках пациент-ориентированного подхода.

Туберкулез воспринимается как нечто негативное, и люди боятся с тобой общаться. Сначала мне казалось, что я неизлечимо больна, но потом поняла, что это только туберкулез: я могу пройти лечение и выздороветь. Когда имеешь дело со сферой общественных услуг, люди боятся тебя касаться. Врачи этого противотуберкулезного заведения мне очень помогли, врач-фтизиатр очень добрый и отзывчивый,

– рассказала Мария.



Пациентка с медсестрой Ириной Судариковой (слева) в Бердичевском тубкабинете / Фото Nitin George, MSF

С начала пандемии MSF отслеживала влияние COVID-19 для лечения людей, больных туберкулезом. В Житомирской области врачи противотуберкулезного диспансера сообщили, что количество пациентов, которым диагностировали туберкулез и которые начали его лечение, уменьшилось на 38%. Они также сообщили о снижении количества впервые выявленных случаев туберкулеза среди детей на 70%. 40% больных, кому впервые в жизни диагностировали это заболевание, имели тяжелые формы туберкулеза. Люди, у которых прогрессирует туберкулез, социально незащищенные и рискуют передать инфекцию другим, если не будут проходить лечение. Возможный результат уменьшения количества выявленных случаев – больше смертей, вызванных туберкулезом, и рост уровня распространенности туберкулеза через один-два года в украинских общинах.

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Что можно сделать, чтобы обеспечить надлежащее обследование и набор на лечение?

Елена Труш рассказала, что семейные врачи должны проводить опрос на туберкулез при обследовании на COVID-19. Ответ "да" по крайней мере на 3 с 7 вопросов позволит медицинским работникам оценить вероятность заболевания туберкулезом и рекомендовать своевременную и соответствующую диагностику.

Люди с симптомами туберкулеза и люди с подтвержденным диагнозом "туберкулез" должны иметь доступ к бесплатному ПЦР-тестированию на COVID-19, чтобы ускорить раннее начало лечения туберкулеза. Чтобы уменьшить пробелы в обследовании и лечении туберкулеза в связи с пандемией, следует выделить дополнительные человеческие и финансовые ресурсы,

– заявила она.

Роль информации об общественном здоровье также критически важна: органы здравоохранения должны поощрять людей с симптомами туберкулеза обращаться за диагностикой и лечением ТБ. Психологическая и социальная поддержка больных химиорезистентным туберкулезом является ключевым фактором для формирования и укрепления приверженности к лечению. Однако эти услуги не одинаково охватываются по всей территории Украины, что может приводить к незавершению лечения – они зависят от осведомленности и готовности местных органов власти выделять местные ресурсы.



Таблетки, которые принимают пациенты для лечения туберкулеза / Фото Oksana Parafeniuk

Когда в Украине зарегистрировали первый случай заболевания COVID-19, MSF усилила свою деятельность на уровне амбулаторной помощи, чтобы обеспечить непрерывность лечения. Психологи и социальные работники MSF поддерживали связь с противотуберкулезными кабинетами, например в Бердичеве, чтобы предоставлять пациентам психологическую помощь, продовольственные наборы и поддержку с восстановлением документов, удостоверяющих личность, что способствует получению государственных льгот. Кроме того, команды MSF также занимались транспортировкой образцов для тестирования и доставкой лекарств в противотуберкулезные кабинеты.

Медсестра, Ирина Сударикова, которая работает в Бердичевском противотуберкулезном кабинете, поделилась своими наблюдениями о нововведениях на уровне амбулаторной помощи во время строгого карантина в связи с COVID-19.

Она рассказала, что сейчас в ее тубкабинет приходит не так много людей, как в допандемические времена. Как правило, пациенты связываются с врачами-фтизиатрами по телефону.

Во время ограничений пользования общественным транспортом, связанных с COVID-19, мы начали применять лечение под видеонаблюдением, как удобный и экономически выгодный способ приема противотуберкулезных препаратов пациентами, которые не требуют посещения противотуберкулезных учреждений,

– рассказала Сударикова.

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